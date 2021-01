Primaria Alba Iulia plateste 120.000 de lei pentru un audit extern care sa rezolve "lipsa de organizare a angajatilor"

Institutia a incheiat un contract pentru 120.000 de lei plus TVA, cu KPMG, valabil pentru o perioada de 60 de zile.Principala problema pe care vrea sa o lamureasca auditul tine de "lipsa de organizare a angajatilor". Mai exact, pe un departament pot fi foarte multi angajati, iar pe altul aproape deloc.Specialistii vor incerca sa identifice problemele legate de organigrama primariei si de departamentele unde sunt prea multi sau prea putini angajati. Auditul presupune discutii cu aproape fiecare angajat de pe fiecare departament in parte."Asa cum am mai afirmat, nu urmaresc nici sa reduc, nici sa maresc aparatul primariei, doar sa il reorganizez pentru un mai bun randament si pentru a mari performanta fiecaruia dintre departamente. Daca auditul va constata ca undeva mai e nevoie de personal pentru a duce la bun sfarsit sarcinile, vom angaja, daca dimpotriva se constata ca sunt prea multe posturi pentru volumul de munca si atributii atunci vom organiza concurs pentru ocuparea numarului de posturi necesare", a declarat primarul Gabriel Plesa pentru ziarulunirea.ro.Primaria Alba Iulia are aproximativ 770 de angajati.