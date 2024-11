Primaria Bucuresti anunta accelerarea reabilitarii cladirilor in risc seismic

Sambata dimineata, cand in Romania are loc un mare exercitiu national de pregatire pentru cutremur, Primaria Capitalei anunta ca 41 de cladiri cu risc seismic din centrul Bucurestiului sunt in proces de reabilitare si consolidare.

In cazul a opt dintre acestea, lucrarile de punere in siguranta au fost finalizate, mai anunta Primaria Capitalei. Totodata, se lucreaza la consolidarea si restaurarea Palatului Voievodal "Curtea Veche".

"Asa cum am promis, am accelerat programul de consolidari derulat de Primaria Capitalei, in prezent 41 de cladiri fiind in proces de reabilitare. Reamintesc faptul ca in ultimii 27 de ani, autoritatile locale au reabilitat doar 20 de cladiri, iar acum, alocarea bugetara de la inceputul anului isi arata efectele: daca in perioada 2011-2016, Primaria Capitalei, prin Consiliul General de la acel moment, a alocat in jur de 1 milion de euro pe an pentru consolidarea cladirilor cu risc seismic, in anul 2018, pentru acest domeniu, am alocat nu mai putin de 10 milioane de euro, ceea ce ne-a permis sa intervenim in peste 40 de cladiri", a afirmat primarul general, Gabriela Firea, care a verificat stadiul lucrarilor de consolidare si reabilitare la mai multe imobile din centrul Bucurestiului.

Conform PMB, la patru imobile se lucreaza in prezent la revizuirea proiectelor tehnice: str. Batistei nr. 5, str. Carol nr. 63, str. Pache Protopopescu nr. 11, str. Schitu Magureanu nr. 3, astfel incat acestea sa corespunda noilor normative tehnice in ceea ce priveste proiectarea si executia cladirilor incadrate in categoria risc seismic 1.

De asemenea, pana sfarsitul anului, Primaria Capitalei, prin Compania Consolidari va continua lucrarile de consolidare la alte trei imobile (str. Campineanu nr. 9, str. Schitu Magureanu nr. 19, str. Stefan Luchian nr. 12C), lucrari care au fost blocate ani la rand de revendicarile financiare si de amanarile nejustificate ale companiilor care castigasera contractele de lucrari.

Proprietarii altor 28 de imobile au semnat conventia prin care isi dau acordul ca locuintele lor sa fie incluse in programul de consolidare al PMB.

Majoritatea cladirilor aflate in consolidare sunt construite in perioada anilor 1900, se afla in centrul Bucurestiului, o parte dintre ele fiind monumente istorice. Acestea erau foarte degradate si prezentau un pericol public atat pentru cetatenii care locuiau in ele, cat si pentru cei care tranzitau zona.

Aproape toate familiile care locuiau in cladirile la care au inceput lucrarile de punere in siguranta si consolidare au fost mutate in locuintele de necesitate detinute de Primaria Capitalei, in Piata Natiunile Unite (locuinte modernizate recent), iar cateva dintre acestea sunt in curs de relocare.

