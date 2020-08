Primarul din Targu Mures propune ca scoala sa inceapa dupa alegeri, pentru dezinfectarea sectiilor de votare

"In varianta probabila ca alegerile locale nu vor fi amanate si ca acestea vor avea loc la data de 27 septembrie, vin cu urmatoarea propunere privind inceperea noului an scolar: avand in vedere numarul mare de unitati scolare existente in Targu Mures, la fel si in marile orase din tara, opinez ca anul scolar sa inceapa la data de 5 octombrie, la distanta de o saptamana de la desfasurarea alegerilor.Consider ca aceasta masura ar fi benefica pentru toata lumea in contextul pandemiei actuale, avand in vedere si procesul de dezinfectare pe care trebuie sa-l faca autoritatile locale in unitatile de invatamant, care vor functiona ca sectii de votare in perioada alegerilor", a scris Florea, sambata, pe Facebook O alta propunere a edilului este ca alegerile generale sa fie stabilite tot pe 27 septembrie, in acelasi timp cu alegerile locale, astfel incat sa poata fi eliminat pericolul raspandirii COVID-19 in spatiile din scoli in care au functionat sectiile de votare."De asemenea, pentru a reduce si mai mult riscul de raspandire a coronavirusului, propun ca alegerile generale sa fie stabilite pentru data de 27 septembrie, in acelasi timp cu alegerile locale. Consider aceste masuri ca fiind extrem de utile, in special fata de elevi", a apreciat Dorin Florea.