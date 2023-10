Proces amanat in cazul subofiterului MApN acuzat de tradare

Magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au decis sa amane procesul in cazul subofiterului din MApN si cetateanului bulgar acuzati de tradare, respectiv spionaj.

Amanarea termenului s-a facut din cauza ca cetateanul bulgar Zikolov Marinov nu avea aparator. Urmatorul termen a fost stabilit pe 5 martie, ora 12.00, informeaza Realitatea TV.

Avocatul subofiterului Floricel Achim a declarat, pentru Realitatea TV, ca nu exista probe care sa arate vinovatia clientului sau.

"Nu sunt niste probe care sa confirme neindoielnic vinovatia sa, exista doar niste inregistrari telefonice si niste fotografii", a declarat Simona Tache.

La data de 28 februarie, procurori ai Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism i-au retinut, pentru 24 de ore, pe subofiterul din cadrul Ministerului Apararii, Floricel Achim, pentru comiterea infractiunii de tradare prin transmitere de secrete si pe cetateanul bulgar Zikolov Marinov pentru comiterea infractiunii de spionaj, potrivit posturilor de televiziune.

"In urma cercetarilor efectuate, a rezultat ca cei doi inculpati au folosit (dezvoltat) un sistem, in baza caruia subofiterul a procurat din cadrul unei unitati militare a Ministerului Apararii, documente cu caracter militar, inclusiv din categoria celor clasificate, a caror diseminare neautorizata este de natura sa puna in pericol securitatea nationala si apararea tarii, pe care, ulterior le-a predat, lui Zicolov", se arata intr-un comunicat de presa.

Dupa prelucrarea datelor prin intermediul unui sistem de legatura complex, Marinov Zikolov le transmitea unor reprezentanti ai unui stat nealiat.

Cetateanul bulgar ar fi declarat ca il cunostea pe un reprezentant al Ucrainei interesat de informatii militare, care platea bine pentru informatiile militare cu caracter secret, potrivit instantei.

Din cercetari a rezultat ca motivatia demersului infractional a fost obtinerea unor beneficii materiale, constand in diverse sume de bani.

Informatiile erau copiate pe un memory-stick si predate cetateanului bulgar in schimbul unor sume de pana la 1.000 de dolari.

Procurorii arata ca subofiterul Floricel Achim vindea documente a caror importanta face ca divulgarea lor sa pericliteze siguranta statului, constand in sistemul de comunicatii militare, frecvente radar, harti standard NATO, scheme si harti ale unor subunitati si tehnici militare, indicative ale unitatilor militare si planuri de aparare.

Achim a recunoscut fapte petrecute in 2008 si 2009, insa se stie ca el avea acces la informatii secrete inca din 2006.

