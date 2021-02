Procesul mortii inginerului Gheorghe Ursu, noi marturii la Inalta Curte: "De fiecare data cind era batut, nu numai eu puteam sa aud urletele lui, ci toti arestatii"

Reamintim ca cei doi ofiteri au fost achitati, in octombrie 2019, de Curtea de Apel Bucuresti , chiar daca procurorii cerusera pedepse de 25 de ani de inchisoare . Atat procurorii au contestat decizia, dar si urmasii lui Gheorghe Ursu: sotia, fiica si fiul acestuia. O decizie de achitare controversata, care a fost intens dezbatuta de istorici si de societatea civila.Andrei Ursu, fiul lui Gheorghe Ursu, arata, intr-o postare pe Facebook , declaratiile pe care doi martori le-au dat la ultimul termen in fata instantei. "La sedinta de joi 4 februarie au fost audiati doi martori: Florica Toader - fost subofiter de paza in arestul IGM si CM, fost vecin de celula cu Gheorghe Ursu.Florica Toader a sustinut inca o data, ca si in declaratiile anterioare, ca ofiterul de Securitate Pirvulescu Marin l-a scos pe Gheorghe Ursu din arestul militiei "de 2-3 ori", si asta numai pe schimbul ei. Acest fapt contrazice sustinerile inculpatului si ale fostelor cadre de Securitate, care timp de 35 de ani au incercat sa ascunda "sub acoperirea Militiei" torturarea si uciderea lui Gheorghe Ursu. Incepand din 1990, Pirvulescu a declarat in anchete:"Dupa trimiterea dosarului la procuratura... nu am mai efectuat nici un act procesual sau procedural fata de Ursu Gheorghe si nu am mai stat de vorba cu acesta", "Nu cunosc cind si cine a dispus arestarea lui Ursu Gheorghe-Emil si nici modul cum s-a desfasurat cercetarea sa dupa aceasta activitate", "Nu am discutat cu Ursu Gheorghe in timp ce acesta era in arestul IGM". "Nu cunosc de ce a fost arestat Ursu Gh. si nici de cine." "Pina la deces eu nici nu stiusem ca fusese arestat. Este evident deci ca eu nu m-am mai ocupat de Ursu Gh. in perioada in care el era arestat."O masura a continuitatii Securitatii in SRI a fost si protejarea fostilor tortionari. In "notele privind pe URSU GHEORGHE EMIL" din anii '90 (elaborate in sapte "variante"), SRI-ul insista ca:"dupa depunerea in arestul Inspectoratului General al Militiei (21.09.1985), URSU GHEORGHE-EMIL nu a mai fost anchetat de cadre ale fostelor organe de securitate , fiind deci exclusa implicarea acestora in decesul celui in cauza".(!)Martora Florica Toader nu a lasat dubii cu privire la faptul ca Pirvulescu, pe care l-a recunoscut, a fost cel care il scotea pe Gheorghe Ursu din arestul militiei si il ducea la ancheta in cladirea Securitatii. Marturia ei este de altfel coroborata de alte zeci de declaratii de martori si documente de ancheta alcatuite si semnate chiar de inculpati, aflate in dosarul cauzei.Reamintim ca mai multi martori au declarat ca de la anchetele inculpatilor, Gheorghe Ursu venea "batut", "cu urme de sange", "rosu la fata", "frecandu-si palmele, care erau congestionate", "tinandu-se de burta"; uneori trebuia "sustinut de subofiterii de paza" intrucat "nu se mai putea tine pe picioare". Spre final, si cu doua zile inainte de moarte, era adus de la Pirvulescu "cu patura", "urland de durere", "nu mai putea vorbi", ""acuza dureri interne , vaitandu-se ca il durea in zona abdominala";" si avea "varsaturi bilioase si cu sange".***Martorul MC a dat si el o declaratie consistenta cu marturiile sale anterioare. A specificat, din nou, ca a auzit clar cum Gheorghe Ursu era batut pentru "scrieri anti-comuniste, in special impotriva lui Nicolae si Elena Ceasescu". Tortinarii ii "citeau" victimei fragmente din acele scrieri, ceea ce confirma ca Securitatea urmarea ca Gheorghe Ursu sa retracteze acuzatiile sale impotriva dictatorului formulate in scrisorile trimise la Europa Libera. Fapt sustinut de mai multi martori, inclusiv colegi de celula si gardieni.MC a declarat ca din replicile pe care le auzea rezulta ca informatorii din celula "erau in legatura" cu anchetatorii, si ca paznicii "faceau si ei acelasi joc".Si aceasta declaratie se coroboreaza ale altor martori:Martorul GHEBAC Radu (subofiter de paza): "Ursu Gheorghe Emil era cercetat de Securitate", "i s-a inscenat faptul ca detinea in mod ilegal valuta, iar arestatii Clita Marian si Radu Gheorghe au fost introdusi in aceeasi celula cu Ursu Gheorghe Emil pentru a-l determina sa recunoasca faptele de care erau interesati cei de la Securitate. Exista o colaborare intre sefii nostri si cadrele de Securitate".Martorul PG: "era vorba de executarea unui ordin dat de Securitate care cei din celula trebuiau sa-l execute". Ordinul includea "schingiuri", iar "persoanele care executau ordinele Securitatii se numeau Clita si Gicuta... Clita si Gicuta actionau numai la ordinele Securitatii si nicidecum din propria lor initiativa, fapt relatat de chiar ing. Ursu... De fiecare data cind era batut, nu numai eu puteam sa aud urletele lui, ci toti arestatii."Pentru ceilalti arestati era "un fapt notoriu ca Gheorghe Ursu este impotriva lui Ceausescu... impotriva sistemului... In timp ce Ursu era schingiuit, era intrebat de scrisori trimise afara din tara si ce bani ai primit pentru ele, scrisori care erau impotriva regimului de atunci".Martorul Udrea Marian (subofiter de paza): "Despre Ursu Gheorghe am aflat ca avea legaturi cu Europa Libera si Vocea Americii, ca acest detinut nu a recunoscut la ancheta niciodata faptele ce i se imputau si de aceea fusesera introdusi in camera cu el cei doi informatori [...] De cate ori detinutul era dus la ancheta, se facea o audiere a lui in camera de catre Clita si Radu Gheorghe si aceasta discutie era interceptata telefonic prin T.O. prin care se interceptau convorbirile din camera, astfel ca cel ce asculta auzea tot inclusiv urletele"; etc.***Probleme de consemnareTot la ultima sedinta, am depus o noua cerere pentru a se consemna anumite parti din declaratii ale unor martori audiati anterior, depozitii importante care nu fusesera consemnate in intregime:"... Clita il intreba de jurnal, de cum au ajuns scrisorile la Europa Libera sau la Vocea Americii... asta era de competenta Militiei? Sa fim seriosi. [Directia Cercetari Penale a Securitatii] a VI-a, ei erau ofticati ca Gheorghe Ursu s-a dovedit o nuca tare, nu le-a dat nimic, nu le-a spus nimic, nu a divulgat nimic: cum, si ce fel, si ce metode, ce procedee, etc., etc. a reusit sa le transmite peste.""este foarte logic ce va spun si poate esential. Daca inginerul Ursu ar fi recunoscut cum si-n ce fel au ajuns scrisorile, memoriile lui, sau ce-o fi scris el la Europa Libera sau Vocea Americii, sau daca jurnalul lui personal care l-a tinut, stiau, sau ar fi cunoscut unde-l tine, cine-l avea, etcetera, el nu mai patea nimic, era in viata"."Nu a raspuns la intrebarile puse de Clita si de Radu Gh. Unde e jurnalul si cum a reusit sa trimita la Europa Libera si la Vocea Americii... Asta, logic, nici directia a VI-a nu stia, ca daca ar fi stiut, nu mai puneau ei intrebarile astea. Si omul nu mai patea nimic. Ca pe ei ii interesa sa obina aceste doua documente."Avocata noastra a solicitat in acel moment sa fie consemnate in intregime aceste elemente importante. Instanta a respins solicitarea noastra.Alte fragmente neconsemnate din declaratia fostului subofiter de paza erau legate de starea victimei in momentul cand era adus de la ancheta:"nu era nevoie sa-mi spuna el, ca vedeai tu ca e terminat, e rupt.""Avand experienta la ce se intimpla in cladirea aia, atati arestati care au fost maltratati la biroul de ancheta; il stiam ca doar eram acolo 8 ore. Intr-un fel arata arestatul cand il duceai, si altfel cand se intorcea... Si cand il vedeai ca e nesigur pe el, ca e rosu la fata, era logic, sa fii prost, iertati-ma, sa nu-ti dai seama ca asta a patit ceva la camera de ancheta".Tot neconsemnate au fost declaratiile martorului legate de frica paznicilor de Securitate si secretul impus de aceasta dupa uciderea lui Gheorghe Ursu:"Fiind un subiect foarte delicat nu puteai sa vorbesti cu colegii tai in gura mare, te fereai... N-am auzit sa fi scos, chemat la ancheta... sa vina Parchetul sa faca ancheta, sa faca ce trebuie. Totul s-a facut pe tacute". "Nu indrazneam sa-l intreb [pe seful arestului, n.n.], stiam ce ma asteapta".Si unele elemente relevante din marturia fostului subofiter de paza Popa Dan nu s-au consemnat:" Seful de tura cand venea si lua pe cineva la asa zisa Securitate il scotea pe acolo [curtea interioara, nn]""A venit de la ancheta ... rosu la fata si se tinea de burta, lucru confirmat si de alti colegi de pe alta tura care au vazut si ei"."Asta stiam si eu atunci ca despre regim ar fi fost si inscrisurile din respectivul carnetel [al lui Gheorghe Ursu, n.n] care s-ar fi gasit la el acasa. Deci tema e aceeasi. Ca s-ar fi gasit... ca ar fi avut anumite notari despre regimul comunist. Iar referitor la Europa Libera, tot aceleasi lucruri, pentru asta a fost anchetat."Aceste marturii sunt importante pentru ca ele contrazic flagrant motivele invocate de judecatoarea Nita Mihaele de la Curtea de Apel Bucuresti atunci cand i-a achitat pe tortionari:- "In ceea ce priveste mobilul acestei anchete, efectuate de organele de securitate... din actele dosarului nu rezulta cu certitudine".- "nu opiniile personale ale victimei Ursu Gheorghe Emil despre conducerea de stat si de partid si politica partidului comunist sau consemnarile sale denigratoare, jignitoare la adresa conducatorului statului au generat anchetarea sa in continuare si de organele de securitate..." (!)Data fiind relevanta acestor declaratii pentru a stabili inclusiv mobilul torturii, la sedinta din 4 februarie am revenit cu o cerere ca instanta sa audieze inregistrarea declaratiilor respective, sa le ia in considerare ca probe si sa constate in scris fragmentele relevante amintite. Procurorul de sedinta a sustinut judicios ca inregistrarea se face tocmai pentru a constitui mijloc de proba, un mijloc care este superior consemnarii scrise, intrucat aceasta din urma e supusa erorii umane. Eroare care se poate intimpla, si se si intampla destul de des. Procurorul a sugerat ca exista doua procedee legale pentru a aduce din nou pe hartie declaratia completa a martorului: un proces verbal (care e, conform legii, mijloc de proba) sau incheierea de sedinta. Si apararea noastra a sustinut necesitatea completarii, prin aceleasi mijloace, a omisiunilor de consemnare. Nici un text de lege nu interzice aceste modalitati de intregire a declaratiilor martorilor.Asupra acestei cereri a noastre, instanta de apel condusa de domnul judecator Ionut Matei urmeaza sa se pronunte. O respingere a acesteia ar insemna desconsiderarea si inlaturarea unor elemente probatorii care vizeaza direct motivele politice si violenta anchetei Securitatii asupra lui Gheorghe Ursu. Si pe cale de consecinta, ar ridica un ingrijorator semn de intrebare asupra impartialitatii instantei", a scris Andrei Ursu pe pagina sa de Facebook.