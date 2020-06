Procesul prin care deputatul PNL Florin Roman ii cerea daune morale de 50.000 de lei sefului USR Alba, inchis oficial dupa ce paratul "si-a calcat pe orgoliu si mandrie"

Ziare.

com

Conflictul dintre deputatul de Alba, Florin Roman, si liderul USR Alba, Beniamin Todosiu, a inceput in vara anului 2019 dupa ce Roman l-a atacat pe presedintele USR Dan Barna , despre care a spus ca a castigat 600.000 de euro din contracte cu statul. In apararea lui Barna a sarit filiala USR Alba, care a transmis un comunicat in care il ataca pe Florin Roman, spunand ca un apropiat al acestuia beneficiaza de contracte cu statul.Inca de la transmiterea comunicatului USR Alba, Roman a anuntat ca deschide proces , ceea ce a si facut. Astfel, intr-un proces deschis la Judecatoria Alba Iulia, in 23 septembrie 2019, Roman l-a dat in judecata pe liderul filialei USR Alba, cerand daune morale de 50.000 de lei, obligarea lui Todosiu la publicarea pe cheltuiala proprie in regim de publicitate in Ziarul Unirea si in format electronic al ziarului incheierea ce se va pronunta in dosar si obligarea liderului USR Alba la eliminarea de pe pagina de socializare Facebook a comunicatului de presa.In proces, Roman a reclamat ca in 28 august 2019, in editia tiparita a ziarului Unirea a aparut un articol platit de USR Alba "al carui titlu si continut denigreaza in mod mincinos demnitatea si probitatea profesionala a sa, dobandita in 15 ani de munca continua, respectiv din anul 2004".Roman a mai aratat in proces caIntre timp, in 24 februarie 2020, liderul USR Alba a anuntat pe pagina sa de Facebool ca si-a calcat "pe orgoliu si pe mandrie" si l-a contactat pe deputatul Florin Roman caruia i-a transmis "regretul acelor articole care au aparut".In 14 mai 2020, avocatul lui Florin Roman a depus la dosar documentul prin care deputatul PNL arata ca renunta la procesul deschis impotriva liderului USR. In 4 iunie, deputatul Todosiu a depus la randul sau un document din care arata ca "este de acord cu cererea de renuntare la judecata formulata de catre reclamant".In 5 iunie 2020, Judecatoria Alba Iulia a pronuntat sentinta care consfinteste renuntarea la pretentii a deputatului Roman. "Instanta va lua act de manifestarea de vointa exprimata de reclamant si va constata ca aceasta a renuntat la cererea de chemare in judecata formulata in contradictoriu cu paratul", se arata in sentinta Judecatoriei Alba Iulia.