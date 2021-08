Proxenet român care cerea sub amenințarea armei taxă de protecție prostituatelor, arestat la cererea autorităților italiene

Activitatea infracțională a acestuia a ieșit la iveală după ce autoritățile italiene au emis un mandat european de arestare pus în aplicare de către partea română în luna iulie 2021. Călin Viorel, fost Giurescu, era șeful unei grupări formate din patru proxeneți, printre care și un frate al acestuia.Începând cu anul 2014, bărbatul ar fi amenințat cu un pistol și ar fi forțat o trei prostituate românce să-i dea sume cuprinse între 250 - 300 euro/săptămână, provenite din practicarea de către aceasta a prostituției în Piacenza - Via Caorsana și via Maculani și, implicit, pentru a primi protecție. În luna mai 2015 a fost arestat, dar la sfârșitul anului 2015 a reușit să fugă din arestul la domiciliu și să revină în România, la Petroșani. Acesta a continuat activitatea de proxenet și din România, de unde le suna pe tinere și le amenința cu moartea dacă nu plătească sumele de bani cerute. În 2018 a ajuns să ceară de la una dintre femei 400 de euro săptămânal.Amenințările erau puse în practică de ceilalți membri ai grupării care au rămas în Italia și care aveau grijă ca prostituatele să plătească sumele de bani. În martie 2018, Călin Viorel a amenințat-o pe una dintre femei că „o va pune într-un cărucior cu rotile” dacă aceasta nu ar fi continuat să plătească suma stabilită. La un moment dat a fost de acord cu micșorarea taxei la 200 de euro pe săptămână, având în vedere reducerea activității. Alte amenințări se refereau la uciderea prin împușcare , accidentarea cu mașina sau trimiterea unui moldovean să ”le aranjeze” dacă nu plătesc banii. S-a reținut că infracțiunile au fost comise în circumstanțe agravante întrucât vizează mai multe și au fost săvârșite prin amenințări.În legislația română, echivalentul faptelor sunt cele de constituire a unui grup infracțional organizat și proxenetism, pentru care pedeapsa maximă este de 10 ani de închisoare. C ălin Viorel nu a recunoscut infracțiunile și nu a dorit să fie predat în Italia. Curtea de Apel Alba Iulia și, ulterior, Înalta Curte de Casație și Justiție au admis solicitarea autorităților italiene.