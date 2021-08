Cât costă un film porno urcat din răzbunare pe un site de adulți: daune morale de 100.000 de lei și închisoare cu suspendare

Relație amoroasă cu două femei

D. Mihai a fost condamnat definitiv la 2 ani și 7 luni de închisoare cu suspendare, sub supraveghere. De asemenea, nu mai are dreptul să se apropie, timp de 5 ani de la rămânerea definitivă a hotărârii, la mai puțin de 100 de metri de victima șantajului sau de locuința și locul de muncă al acesteia.Faptele care au făcut obiectul dosarului au avut loc în decembrie 2018, iar hotărârea definitivă a fost pronunțată la Curtea de Apel Brașov pe data de 15 iunie 2021. D. Mihai a fost judecat pentru șantaj, violarea vieții private și fals informatic. Cei doi au început în vara anului 2017 o relație amoroasă , care a durat, cu intermitențe, până în luna noiembrie 2018 când s-au despărțit, ca urmare a faptului că în paralel inculpatul avea o parteneră de viață, împreună cu care locuia și cu care urma să aibă un copil.Femeia i-a comunicat bărbatului decizia sa de a se despărți, hotărâre cu care acesta nu a fost de acord și, întrucât aceasta a refuzat să mai întrețină raporturi sexuale cu el, a început în luna decembrie 2018 să o șantajeze, în sensul că o amenința că va face publice poze și filmulețe pe care le deținea și în care victima se afla în ipostaze intime.În final, aceasta a acceptat să se întâlnească cu el, i-a cerut să șteargă fotografiile, ceea ce inculpatul a și făcut, primind în schimb „prețul” șantajului, respectiv a fost de acord cu întreținerea unui un raport sexual.După câteva zile, D. Mihai a contactat-o din nou pe femeie cerându-i să se vadă cu el și, întrucât l-a refuzat, acesta a amenințat-o că mai are și alte înregistrări compromițătoare pe care le-a salvat într-un alt telefon. Pentru a dovedi acest lucru i-a trimis pe aplicația messenger o poză cu ea dezbrăcată. Drept urmare cei doi s-au întâlnit, iar bărbatul i-a transmis ”că vrea ca ea să se culce cu el cât are el chef, până i se naște copilul, că dacă nu, va folosi fotografiile și filmulețele împotriva ei”. A doua zi dimineața, după ce seara a mai amenințat-o o dată că „va fi admirată de mulți bărbați” bărbatul a creat un cont fals de Facebook cu numele acesteia, trimițându-i cerere de prietenie pe contul său real. Aceasta a raportat problema la Facebook, iar contul a fost închis într-o oră, timp suficient ca o parte din prietenii săi să observe că și-a făcut un cont nou și să o întrebe de ce a procedat astfel.În acest timp de o oră, un amic al femeii a primit poze cu aceasta dezbrăcată de pe contul fals de Facebook creat de inculpat. În aceeași zi a început să primească cereri de prietenie de la diverși bărbați care o întrebau „cât costă o noapte”, scriindu-i pe messenger, dacă vrea să facă videochat.Unul dintre ei i-a arătat o conversație pe care ar fi avut-o cu ea pe un site cu caracter pornografic în care era vorba de sex în trei. La un moment dat una dintre persoanele care au abordat-o i-a dat un link și, intrând pe el, victima a constatat că a fost creat în urmă cu două trei săptămâni (raportat la luna decembrie 2018). În aceeași zi, femeia a efectuat diligențe pentru a fi închis contul creat fraudulos și a sesizat poliția. Un martor a relatat că în data de 10 decembrie 2018, a primit prin intermediul aplicației messenger poze cu persoana vătămată nud de pe un cont de Facebook despre care știa că nu era al ei. De asemenea, un alt martor a spus că știa despre faptul că D. Mihai ”voia să o pună pe net pe o prietenă de-a lui, Paula, întrucât era deprimat pentru că se terminase relația cu această persoană. Prin a pune pe net eu am înțeles că inculpatul voia să posteze niște poze de natură a defăima imaginea persoanei vătămate”.Martorul a mai spus că prietenul său era implicat sufletește în relația cu persoana vătămată și a suferit când a văzut-o pe aceasta ieșind cu un băiat la mall, considerând că i s-a ascuns această relație, motiv pentru care ”a pus un filmuleț cuprinzând scene de sex dintre ei pe un site porno”.Bărbatul de 33 de ani a recunoscut nuanțat faptele, arătând că i-a adresat amenințări persoanei vătămate și că, după ce a văzut-o în mall cu un băiat, fiind gelos și rănit, a postat câteva fotografii și un filmuleț cu persoana vătămată pe site-ul porno, ”cont care a fost activ cam 8-10 ore”.Anchetatorii au probat toate faptele bărbatului, astfel încât la instanțe de fond, Judecătoria Brașov, acesta a fost condamnat la 3 ani și 8 luni de închisoare în regim de detenție și la plata unor daune morale în valoare de 100.000 de lei.La instanța superioară, Curtea de Apel Brașov, s-a considerat că cele trei infracțiuni nu sunt atât de grave pentru a se pronunța o pedeapsă cu executare. A rămas, însă, obligația acestuia de a plăti suma de bani solicitată de victimă și interdicția de a se apropia de aceasta timp de 5 ani.