Sentinta care ii interzice unei mame din Cluj sa mai publice pe Facebook poze cu fiicele sale. Conditia impusa femeii ca sa mai poata posta imagini cu fetele

Poze cu fetele dormind, puse pe Facebook

Deranjat ca fiicele sale fac reclama cofetariei detinute de fosta sotie

Mamica data in judecata: acordul tatalui era prezumat

Decizia instantei: mama are interzis sa posteze poze cu fetele fara acordul fostului sot

Judecatoria Cluj-Napoca le-a interzis, printr-o sentinta pronuntata in luna martie a acestui an, unei mamici din Cluj si concubinului sau sa mai posteze pe Facebook , Instagram sau alte retele sociale fotografii si filmulete cu fiicele minore ale femeii, dintr-o casnicie anterioara, fara acordul tatalui fetelor.Sentinta Judecatoriei Cluj-Napoca, ramasa definitiva prin neatacare, a fost pronuntata dupa ce fostul sot al femeii le-a cerut judecatorilor sa ii interzica fostei sale sotii si concubinului sau sa mai posteze poze si filmulete cu fiicele sale pe retelele sociale.In instanta , barbatul a aratat ca a divortat de fosta sa sotie pe cale amiabila, intelegandu-se cu privire la custodia comuna a celor doua fiice ale lor. Barbatul a aratat ca nu si-a dat acordul pentru ca poze cu fiicele sale sa fie postate pe retelele sociale de mama si de concubinul sau."Ambii parati sunt utilizatori ai retelelor de socializare detinand cont de Facebook si Instagram pe care posteaza si distribuie imagini cu cele doua minore atat din vacante si excursii, cat si din viata de zi cu zi, acestea din urma fiind surprinse chiar in ipostaze intime in care se afla minorele (in timpul somnului)", a aratat tatal fetelor."Spre exemplificare, una din cele mai recente manifestari de acest fel a avut loc in perioada 9-16 iulie 2019, in care paratii aflati in concediu pe litoralul turcesc cu copiii au postat imagini /poze, video-uri in zona "story" in care minorele apar in diferite ipostaze, care aduc atingere atat vietii private, cat si interesului superior al minorelor", a mai aratat barbatul in proces.In instanta, barbatul a mai aratat ca fiicele sale, in varsta de 7 si 8 ani nu sunt in masura sa isi dea consimtamantul. Tatal celor doua minore a mai aratat ca prin imaginile postate pe Facebook s-a lasat impresia ca concubinul mamei este, de fapt, tatal micutelor. "Din ansamblul postarilor (fotografii si comentarii) pe pagina de Facebook /Instagram reiese ca acestea au fost de natura sa contureze in opinia publicului cititor o perceptie distorsionata a raporturilor de familie, reclamantul fiind tatal minorelor si fiind lezat de aceasta perceptie. Prin inscrisurile depuse la dosar se poate observa faptul ca publicul percepe aceste imagini ca fiind o "familie", astfel cum se poate deduce din comentariile "sunteti o familie superba", in contextul in care cei doi parati nici macar nu formeaza o familie in prezent", a mai aratat reclamantul in proces.De asemenea, tatal fetelor a considerat "deosebit de grava" "utilizarea imaginilor minorelor de catre mama lor in scopul obtinerii de profit"., a mai aratat barbatul in cererea de chemare in judecata.Mama fetelor s-a aparat in proces aratand ca "prin cererea de chemare in judecata, reclamantul solicita o interventie a statului in viata de familie, fara ca o astfel de interventie sa fie justificata de necesitatea ocrotirii unui interes, ci doar de asigurarea satisfacerii propriilor amibitii si orgolii".a mai aratat mama fetelor in proces.Femeia a mai aratat ca inainte de divort fostul sau sot era de acord cu postarea fotografiilor cu fiicele sale pe retelele sociale, in unele dintre fotografii aparand inclusiv el. "Mai mult, in reteaua Facebook exista poze cu minorele inclusiv pe contul gradinitei, de asemenea pe contul nasei (verisoara reclamantului), de la unele zile de nastere sau festivaluri la care au mers impreuna. Aceste aspecte vin sa evoce faptul ca reclamantul a initiat acest demers procesual dintr-o ambitie pur personala si din orgoliu, raportat la pretinsa conduita ilicita a paratilor. Adevaratul motiv deranjant pentru reclamant, care a avut rolul unui declansator pentru acest dezacord nejustificat al sau, s-a ivit odata cu inceputul relatiei dintre parati", a aratat mama fetelor in proces.Judecatoria Cluj-Napoca a constatat ca pozele puse de mama pe retelele sociale fara acordul tatalui au fost sterse. Judecatorii au mers, insa, mai departe si i-a obligat, pe femeie si pe concubinul acesteia, sa nu mai posteze imagini cu fetele fara acordul tatalui., se arata in sentinta Judecatoriei Cluj-Napoca. Hotararea a ramas definitiva, nefiind atacata.