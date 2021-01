Sentinta definitiva in procesul dintre judetele Neamt si Harghita pentru Cheile Bicazului. Litigiul istoric a inceput in urma cu 11 ani

"Admite exceptia inadmisibilitatii contestatiilor. Respinge contestatiile in anulare, ca inadmisibile. Obliga contestatorii Municipiul Gheorgheni si UAT Judetul Harghita la plata catre intimata Comuna Bicaz - Chei a sumei de 8000 lei, cate 4000 lei fiecare. Irevocabila. Pronuntata in sedinta publica, azi, 13.01.2021", se precizeaza in minuta hotararii Curtii de Apel Ploiesti.Practic, sentinta consfinteste ca obiectivul Cheile Bicazului ramane in judetul Neamt."Am castigat inca o data procesul Cheile Bicazului! Asta inseamna sa fii patriot, sa iti iubesti judetul si sa te bati cu toata priceperea si cu buna credinta pentru dreptate si obiectivele de valoare", a declarat prefectul de Neamt, George LazarJudetul Harghita si municipiul Gheorgheni au actionat in instanta judetul Neamt si comuna Bicaz Chei, solicitand mutarea granitei in interiorul Cheilor Bicazului.Prin sentinta din 12 iunie 2019, pronuntata de Tribunalul Prahova, Sectia a II-a civila de contencios administrativ si fiscal, a fost stabilita o noua linie de hotar dintre teritoriul administrativ al municipiului Gheorgheni si teritoriul administrativ al comunei Bicaz Chei, iar judetul Neamt a pierdut circa 5.000 de hectare din comuna Bicaz Chei, respectiv Cheile Bicazului.Sentinta a fost atacata cu recurs la Curtea de Apel Ploiesti de autoritatile din Neamt. Curtea de Apel Ploiesti a dat castig de cauza judetului Neamt in 25 iunie 2020, dar autoritatile din Harghita au deschis un nou proces in care au solicitat contestatia prin anulare.Litigiul pentru stabilirea granitei dintre cele doua judete dureaza de aproximativ 11 ani, mai toate procesele fiind intentate de reprezentantii Harghitei sau de Primaria Gheorgheni.Pentru cei care cunosc zona sau au trecut prin defileu in calitate de turisti , decizia definitiva a magistratilor prahoveni a statuat ca linia de hotar dintre cele doua judete este cea veche, deasupra Cheilor Bicazului, dupa iesirea din tunelul rutier ce duce spre Lacul Rosu, la varsarea paraului Cupas in paraul Bicaz.