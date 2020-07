Sentinta inedita: O sotie care goleste cardul sotului, fara sa-i ceara acordul, poate fi condamnata la inchisoare. Cazul unei femei care si-a transferat peste 5.000 de euro

Femeia, obligata sa restituie banii

Datele de la dosar arata ca procurorii DIICOT au trimis-o in judecata pe o femeie care, aflata in prag de divot de sotul sau, a intrat in doua conturi de internet banking ale sotului si a transferat in contul personal 4.500 de euro si 7.000 de lei.Femeia a recunoscut fapta si a primit o pedeapsa de un an si noua luni de inchisoare cu suspendare pentru acces ilegal la un sistem informatic si efectuarea de operatiuni financiare in mod fraudulos.se arata in sentinta Tribunalul Dambovita.Barbatul "usurat" de 5.000 de euro le-a cerut judecatorilor sa o oblige pe femeie, de care a divortat intre timp, sa ii restituie banii. Judecatorii de la Tribunalul Dambovita au decis, insa, ca, desi condamanta, femeia nu poate fi obligata sa restituie banii pentru ca acestia reprezinta un bun comun., se arata in sentinta pronuntata de judecatori. Cazul a fost semnalat de portalul juridic legalup.ro In apelul judecat la Curtea de Apel Ploiesti, a fost admis apelul barbatului, iar femeia a fost obligata sa restituie banii transferati in contul sau fara acordul sotului., se arata in sentinta Curtii de Apel Ploiesti, care este definitiva.