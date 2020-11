Parlamentul a votat simplificarea procesului de adoptie: Un copil va putea fi declarat adoptabil doar cu acordul parintilor

De asemenea, va fi acordat un stimulent financiar celor care vor adopta copii considerati cu varste mai mari sau care sufera de dizabilitati. In plus, vor fi asigurate si fonduri pentru tratamentele medicale ale acestora din urma.Parintii care au adoptat deja un copil dobandesc prioritate pentru adoptarea celorlalti frati aflati in sistemul de protectie a copilului. De asemenea, conform modificarilor, parintii biologici nu vor mai putea interveni asupra unei adoptii deja efectuate de sase luniLegea va merge catre promulgare la presedintele Klaus Iohannis In prezent, aproximativ 50.000 de copii traiesc in sistemul de protectie a copilului, conform datelor oficiale facute publice de catre Autoritatea pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati, Copii si Adoptii.