Statul, obligat sa ii achite daune morale unei romance pe care a tratat-o cu indolenta cand si-a cerut drepturile

In procesul deschis in luna octombrie la Tribunalul Dolj, femeia a aratat ca este proprietara unei paduri de 80 de hectare in judetul Mehedinti, iar pentru ca padurea este intr-o arie protejata, legea ii da dreptul sa beneficieze din partea Statului Roman de compensatii financiare reprezentand contravaloarea lemnului pe care proprietara nu il poate exploata.In instanta, femeia s-a plans ca Statul Roman nu a fost in stare sa obtina avizul Comisiei Europene pentru acordarea compensatiei, punand-o in situatia de a beneficia doar pe hartie de dreptul prevazut de lege."Pasivitatea Guvernului din anul 2013 si paralizarea oricarui demers juridic pentru plata efectiva a drepturilor banesti care i se cuvin, reprezinta o limitare a dreptului de proprietate care trebuie sa fie justificata", a mai aratat proprietara padurii din Mehedinti in instanta., a mai reclamat femeia in proces Statul Roman, dat in judecata prin Ministerul Finantelor, s-a aparat in proces pasand problema Ministerului Apelor si Padurilor: "Ministerul Apelor si Padurilor este ordonatorul principal de credite si este autoritatea publica centrala care la final dispune efectuarea platilor cuvenite proprietarilor de teren forestier care detin aceste suprafete in arii protejate (urmare a imposibilitatii recoltarii de masa lemnoasa)".Ministerul Finantelor a mai aratat in instanta ca "reclamanta trebuie sa faca dovada, atat a prejudiciului cat si a faptei ilicite, a raportului de cauzalitate dintre fapta si prejudiciu si a vinovatiei". "Literatura de specialitate prevede ca nu va fi angajata raspunderea civila delictuala, dac a fapta ilicita nu a cauzat un prejudiciu patrimonial. Prejudiciul suferit de reclamanti trebuie sa intruneasca conditiile prevazute pentru angajarea raspunderii civile delictuale: sa fie real, cert si dovedit", s-a mai aparat Statul Roman.Tribunalul Dolj a decis ca Statul Roman, prin Ministerul Finantelor Publice sa ii achite proprietarei de padure daune morale de 10.000 de euro pentru ca nu si-a indeplinit fata de ea obligatiile prevazute de lege., arata Tribunalul Dolj."Simpla neindeplinire de catre institutiile Statului a atributiilor conferite de legiuitor au generat un stres reclamantei, lezandu-i un drept fundamental consacrat de Constitutie - dreptul de proprietate, au adus atingere sanatatii, demnitatii persoanei sale si a familiei. Este nepotrivit ca organisme create de legiuitor pentru a asigura punerea in aplicare a legilor fondului funciar, cu toate consecintele pe care aceasta le presupune, sa tergiverseze intr-o asa masura acordarea unor compensatii banesti in cazul unei persoane care are recunoscut dreptul de proprietate, metaforic vorbind, "doar pe hartie"., se mai arata in sentinta Tribunalului Dolj, care nu este definitiva, putand fi atacata cu apel.