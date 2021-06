Stefan Mandachi, despagubit fiindca statul roman nu a rezolvat problema animalelor maltratate. Sentinta fara precedent

Am dat Statul roman in judecata

Concret, un judecator i-a dat dreptate si a obligat statul roman sa plateasca daune morale pentru nerezolvarea acestor situatii dramatice, decizia fiind o premiera pentru justitia din Romania Stefan Mandachi a relatat pe pagina sa de Facebook cum a inceput acest proces si decizia care s-a luat, spunand ca daunele primite, de 100 de lei, desi reprezinta o valoare infima au un simbol urias."De-a lungul anilor, am castigat prin munca milioane de euro, am contribuit cu alte (si mai multe multe) milioane la bugetul de stat, dar rar mi-a fost dat sa traiesc o astfel de bucurie la "castigarea" sumei de 21 EURO (100 lei)", a explicat Mandachi."Anul trecut am dat Statul roman in judecata pentru ororile la care sunt martor in mod constant, peste tot in tara: sute de animale chinuite, caini maltratati, aruncati de pe bloc, petarde infipte in urechile animalelor, pui zvarliti in rape, vagauni si iazuri, condamnati la foame, frig, moarte", a completat Stefan Mandachi."In urma probatoriului administrat in fata instantei, in care am descris scenele de Evul mediu la care sunt obligat sa asist atunci cand gasesc animale schingiuite sau abandonate, judecatoarea a hotarat ca am dreptate: statul imi datoreaza DAUNE MORALE in valoare de 100 lei intrucat trebuia (si putea) sa rezolve demult problema si l-a durut in pix. Suma este infima, dar simbolul este gigantic. (Felicitari avocat Daniel Zoita)", a mai scris Mandachi.