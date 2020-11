Un roman care a cumparat de Black Friday un televizor de 2.700 de lei l-a primit dupa patru ani de procese

Flanco a pierdut procesele cu Protectia Consumatorului si cu clientul

La editia din 2015 a Black Friday, un barbat din Constanta a cumparat dintr-un magazin Flanco un Smart TV in valoare de 2.700 de lei. Fiind aglomeratie, produsul nu a fost probat si nici certificatul de garantie nu a fost completat. Potrivit cumparatorului, vanzatorul a spus este suficient bonul fiscal in caz de disfunctionalitati ale produsului si ca, intr-o astfel de situatie, produsul poate fid us in orice magazin Flanco din tara, inclusiv in localitatea de domiciliu, pentru reparatie.Peste trei zile, cand a vrut sa instaleze televizorul in casa, constateanul a constatat ca aparatul este defect.Barbatul s-a intors la magazin, unde vanzatorul a refuzat, initial sa-i primeasca produsul pentru a fi trimis in service, motivul refuzului fiind acela ca ambalajul produsului este deteriorat. In final, televizorul a fost primit pentru a fi trimis in service, dar intre parti nu a fost intocmit niciun proces -verbal de predare-primire in care sa fie mentionata starea produsului la momentul predarii.Dupa ce a asteptat sa primeasca produsul reparat sau un alt televizor, iar acest lucru nu s-a intamplat, constanteanul a reclamat Flanco la Protectia Consumatorului Bucuresti. Comisarii OPC l-au "trimis la plimbare" pe barbat, sustinand ca plangerea este neintemeiata.Constanteanul nu s-a lasat si, peste cateva luni, a sesizat din nou Protectia Consumatorului, de aceasta data Comisariatul Judetean Constanta. Comisarii de aici au amendat Flanco cu 5.000 de lei. Protectia Consumatorului a aratat ca Flanco s-a aparat sustinand ca "produsul nu a fost trimis in service si nici nu a fost reparat, deoarece consumatorul nu a respectat conditiile de transport ".Comisarii de la Protectia Consumatorului au stabilit, insa, ca "vanzatorul nu se poate exprima cu privire la defectele unui produs, neavand pregatirea necesara in domeniu, singurul abilitat a se pronunta in acest sens, care poate aprecia cu exactitate motivul aparitiei defectelor reclamate, este unitatea service, stabilita de producator".Flanco a contestat amenda primita de la Protectia Consumatorului in instanta , iar intr-o prima faza a primit castig de cauza, amenda fiind anulata. Cu ocazia apelului, Tribunalul Constanta a schimbat sentinta Judecatoriei si a mentinut amenda aplicata de Protectia Consumatorului considerand ca, dupa ce a preluat televizorul defect, Flanco avea obligatia sa ii ofere clientului un raspuns in termen de 15 zile, lucru care nu s-a intamplat.Odata ce amenda aplicata de Protectia Consumatorului a fost mentinuta, constanteanul care a cumparat televizorul cu probleme a dat in judecata Flanco, cerandu-le judecatorilor sa oblige compania la inlocuirea televizorului cumparat sau repararea televizorului si prelungirea termenului de garantie.In prima faza, Judecatoria Constanta a respins cererea barbatului, dar in apelul judecat la Tribunalul Constanta, judecatorii au admis cererea, obligand Flanco sa inlocuiasca televizorul defect, iar in lipsa unui produs similar - la repararea gratuita a bunului neconform. De asemenea, judecatorul a decis prelungirea termenului de garantie cu timpul de functionare a acestuia. In plus, Flanco a fost obligata sa ii achite clientului cheltuieli de judecata in valoare de peste 3.200 de lei.Practic, clientul care a cumparat un televizor defect de Black Friday in noiembrie 2015, a obtinut o sentinta care ii da dreptul sa primeasca un televizor nou in februarie 2020.Tribunalul Constanta i-a dat drepate cumparatorului in baza unei expertize tehnice care a aratat ca "televizorul este neconform cu contractul de vanzare-cumparare, afisand o imagine deteriorata, aproape pe intreaga suprafata a ecranului. "Cauza enconformitatii este spargerea afisajului televizorului in interior, aceasta ducand la degradarea imaginii. Refuzand punerea in functiune, societatea parata a vandut un aparat neverificat, asumandu-si riscul ca televizorul sa fie neconform", a aratat expertiza din dosar.