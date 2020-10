Tribunalul Bucuresti amana pentru noiembrie dezbaterea cererii DIICOT de redeschidere a anchetei in dosarul ''10 august''

Fostul procuror -sef al DIICOT Giorgiana Hosu a infirmat partial, pe 4 august, solutia de clasare a dosarului "10 august" si a dispus redeschiderea urmaririi penale in cazul fostilor sefi din Jandarmerie.Decizia de redeschidere a anchetei trebuie aprobata de un judecator, insa solicitarea DIICOT a fost plimbata pe la mai multe instante.Astfel, Curtea de Apel Bucuresti, instanta sesizata de DIICOT, a decis pe 10 august ca nu are competenta materiala de a solutiona cererea procurorilor si a trimis dosarul la Tribunalul Bucuresti.Dosarul nu a ajuns insa direct la Tribunalul Bucuresti, fiind trimis la Instanta suprema, pentru solutionarea unei cereri formulate de colonelul Sebastian Cucos privind sesizarea Curtii Constitutionale, care a fost respinsa de magistrati Daca decizia DIICOT va fi confirmata de un judecator, procurorii vor redeschide urmarirea penala fata de colonelul Gheorghe Sebastian Cucos, fost prim-adjunct al Jandarmeriei Romane; maiorul Laurentiu Cazan, fost director general al Directiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucuresti; colonelul Catalin Sindile, fost sef al Jandarmeriei Romane; comisarul-sef de politie Mihai Dan Chirica, fost secretar de stat pentru relatia cu prefectii din MAI.Acestia urmeaza sa fie cercetati pentru savarsirea infractiunilor de abuz in serviciu, participatie improprie la purtare abuziva, participatie improprie la fals intelectual, participatie improprie la uz de fals, complicitate la abuz in serviciu si complicitate la participatie improprie la purtare abuziva.De asemenea, dosarul se va redeschide sub aspectul savarsirii infractiunilor de favorizarea faptuitorului, fals intelectual si uz de fals.In ordonanta de redeschidere a anchetei, Giorgiana Hosu explica faptul ca procurorul Doru Stoica, cel care a clasat acuzatiile la adresa sefilor Jandarmeriei, nu a readministrat probele stranse de Parchetul Militar in dosarul ''10 august'' si nici nu a reaudiat suspectii, victimele si martorii.Giorgiana Hosu arata ca sefii Jandarmeriei nu au vrut sa dea declaratii atunci cand au fost chemati la Parchetul Militar, insa ei trebuiau citati la DIICOT, dupa preluarea dosarului de la procurorii militari De asemenea, nicio persoana vatamata si niciun martor nu au fost citati la DIICOT, cu exceptia unor oficiali - Carmen Dan Speranta Cliseru , Aurelian Badulescu si Alin Ionel Mastan.In plus, spunea Giorgiana Hosu, nu au fost readministrate probele stranse de Parchetul Militar si nu au fost solicitate mai multe probe de natura tehnica, in conditiile in care o parte din inregistrarile video aflate la dosar nu au putut fi accesate."Mai mult, desi la 10.06.2020 s-a procedat la vizionarea imaginilor inregistrate pe mediile de stocare a datelor si s-a constatat ca un hard disk pus la dispozitie de Politia locala Sector 3 nu poate fi accesat, 3 DVD-uri si 2 CD-uri reprezentand inregistrari inaintate de B1 Tv sunt neinregistrate, un suport optic tip CD inregistrat cu nr. 38/27.08.2018 nu poate fi accesat intrucat este deteriorat, un suport optic tip CD inregistrat cu nr. 147/15.10.2018 nu poate fi accesat intrucat este deteriorat, nu s-au facut demersuri pentru obtinerea datelor continute de aceste suporturi optice de la sursa initiala. Cu toate ca suspectii nu au dat declaratii, iar perchezitia terminalelor mobile nu a putut fi efectuata, nu au fost solicitate mijloace de proba de natura tehnica, respectiv obtinerea datelor de trafic si de localizare, prelucrate de catre furnizorii de retele publice de comunicatii electronice pentru a clarifica existenta comunicarilor intre suspecti", preciza fosta sefa a DIICOT.