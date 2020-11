IPS Teodosie, la procesul in care contesta interzicerea pelerinajelor: Nu facem niciun abuz, dimpotriva vrem sa oprim niste exagerari ca sa nu le zic abuzuri

Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, a declarat ca orice om trebuie sa aiba asigurata libertatea de exprimare si la religie."Vrem ca astazi sa ne aparam drepturile de a avea cale libera spre Pestera Sfantului Apostol Andrei in zilele randuite de praznic, pe 29 si pe 30 noiembrie. De asemenea, iata, aceste restrictii prin care crestinii nu au voie sa intre in biserica nu sunt firesti. Acest virus ataca mai ales plamanii. Noi trebuie sa-i imbolnavim de plamani? Eu simt nevoia sa-i apar. Ca pastor imi apar turma cea cuvantatoare, oamenii de credinta. Credinciosii mi-au cerut sa fiu portavocea lor, sa ii apar, sa li se dea voie sa fie in biserica. Sunt drepturile noastre constitutionale, drepturile omului de asemenea specifica ca orice om trebuie sa aiba asigurata libertatea de exprimare, libertatea de religie. Nu facem niciun abuz , dimpotriva, vrem sa oprim niste exagerari, ca sa nu le zic abuzuri, desi sunt, ca sa putem sa ne intalnim datele credintei noastre. Avem dreptul acesta si prin Constitutie, si prin Carta drepturilor omului, astfel incat trebuie sa ni se puna noua dreptul la libertate care ne-a fost ingradit", a spus IPS Teodosie, inainte de a intra in sala de judecata.Potrivit avocatei Arhiepiscopiei Tomisului, interzicerea pelerinajului este "o discriminare nepermisa"."Astazi este un termen care s-a acordat la solicitarea mea, este un termen de judecare pe urgenta si se judeca strict suspendarea hotararii CJSU nr.72 din 10.11.2020, pana la definitivarea acestei judecati. Termenul cand am depus noi actiunea a fost dat automat de catre calculator pe 4 decembrie. Or, principalul motiv pentru care noi am inaintat aceasta actiune a fost pelerinajul Sfantului Andrei, cel care a intemeiat crestinismul in Romania. Ceea ce voi invoca, in primul rand, este o discriminare nepermisa, este vorba de incalcarea legii fundamentale a statului roman, Constitutia Romaniei", a declarat avocata Diana Iovanovici Sosoaca.Tribunalul Constanta a admis luni cererea Arhiepiscopiei Tomisului de preschimbare a termenului de judecata pentru 24 noiembrie, dupa ce initial fusese stabilita data de 4 decembrie, in procesul intentat cu privire la hotararea CJSU ce interzice participarea la procesiunile si pelerinajele religioase a persoanelor care nu au domiciliul sau resedinta in localitatile in care se desfasoara aceste activitati.