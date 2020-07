Un fost ministru din Guvernul Dancila incearca sa blocheze in instanta circulatia unor emailuri. In cuprinsul acestora este acuzat ca "a facut din cercetare ce a facut Tudorel Toader cu justitia"

In procesul deschis, pe calea ordonantei presedintiale, la Judecatoria Cluj-Napoca, Nicolae Burnete si Nicolae Filip au cerut obligarea lui Baldean de "a se abtine de la publicarea/transmiterea unor articole sau e-mailuri, avand partial sau integral, acelasi continut sau continuturi similare". Burnete si Filip arata ca Baldean a inceput o campanie de denigrare a lor prin trimiterea in mod sistematic a unor e-mailuri, atribuite initial altor presupuse persoane. Cei doi reclamanti sustin ca Baldean a fost identificat ca fiind autorul "tuturor mesajelor defaimatoare" odata cu transmiterea unui articol catre publicatia "Vocea Clujului".Nicolae Burnete si Nicolae Filip au aratat in procesul de la Judecatoria Cluj-Napoca si care este continutul emailurilor a caror blocare o solicita. Fostul ministru al Cercetarii si Inovarii arata ca in emailurile atribuite lui Baldean este acuzat de "plagiat, furt intelectual, coruptie , delapidare fonduri, furt din institutiile statului". In emailuri se mai arata despre Burnete si urmatoarele:Reclamantii mai arata ca intr-un alt email, paratul a aratat ca "Burnete si Filip sunt patriarhii hotiei sau ai smecheriilor"., mai scrie, potrivit lui Nicolae Burnete si Nicolae Filip, in emailurile a caror interzicere se solicita in instanta In proces, Baldean s-a aparat aratand ca "oricine poate reproduce sau produce documente pe care sa apara adresele de email ale oricui, iar "probele" inaintate de partea reclamanta, constand intr-un pachet substantial de fotocopii ale unor documente a caror autor sau origine nu este dovedita in nici un mod si a caror productie reclamantii "cred" ca este logic sa o puna in responsabilitatea paratului".Baldean a mai aratat caLectorul universitar dat in judecata de Burnete si Filip a mai aratat caDespre Nicolae Burnete, Baldean a spus in instanta ca i-a fost coordonator al tezei de doctorat si il percepe "ca pe al doilea sau tata", rezervandu-si dreptul "de a nu folosi apelative jignitoare si denigratoare la adresa reclamantilor", dar "totusi adevarul iese la iveala si prin propriile actiuni, atat reclamntii cat si noi fiecare ne croim destinul".Judecatoria Cluj-Napoca a respins cererea formulata de Burnete si Filip, aratand ca pentru a putea fi admisa pe calea ordonantei presedintiale, solicitarea trebuie sa aiba caracter urgent.", au aratat magistratii Judecatoriei Cluj-Napoca.Magistratii care au respins cererea formulata de Burnete si Filip au mai aratat ca presupunand ca lectorul BaldeanJudecatorii au mai aratat ca situatia era alta daca mesajele circulau pe Facebook , care este considerat spatiu public.se mai arata in sentinta Judecatoriei Cluj-Napoca, atacata cu apel la Tribunalul Cluj, unde procesul este pe rol.In paralel, Nicolae Burnete si Nicolae Filip au deschis impotriva lectorului Baldean un proces civil separat. In acel dosar, primul termen este fixat in octombrie 2020.