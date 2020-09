Un italian a lasat mostenire 1 milion de euro pentru doua romance care l-au ingrijit. Averea barbatului a fost pusa sub sechestru

Barbatul nu a uitat ca a fost ingrijit de cele doua femei, iar in urma cu doi ani a chemat un notar, caruia i-au cerut sa le treaca in testamentul sau, relateaza Il Resto del Carlino, citat de Adevarul . Pe langa bani, italianul le-a lasat celor doua femei si un apartament, in localitatea Jesi.Patru rude ale acestuia au considerat ca ar trebui sa primeasca banii si s-au adresat instantei. Cazul a ajuns la Tribunalul Ancona, iar avocatul italiencelor, Luigi Fiori, sustine ca la mijloc ar fi o inselatorie si ca proprietarul nu ar fi fost in deplinatatea facultatilor mentale atunci cand a decis sa le lase averea sa romancelor."Testamentul este semnat de un notar si este pe deplin legitim. Suntem pregatiti sa demonstram asta cu documente", a declarat avocatul romancelor.Judecatorii din Ancona au acceptat contestatia depusa de avocatul rudelor italianului si au impus sechestru pe averea lasata de acesta pana cand se va stabili cine sunt beneficiarii de drept ai mostenirii.