Un rus prins in Romania cu identitatea falsificata, condamnat la inchisoare cu executare. Povestea de film spusa judecatorilor romani la proces

De unde i s-ar trage necazurile

Judecatorii romani nu cred in varianta rusului

Kulikov Anton Stanislav, un cetatean rus trimis in judecata in anul 2017 pentru fals privind identitatea, participatie improprie la fals intelectual si trecere frauduloasa a frontierei de stat a fost condamnat de Judecatoria Sectorului 1 la trei ani si patru luni de inchisoare, dar sentinta nu este definitiva, fiind atacata cu apel, arata adevarul.ro.Potrivit sursei citate, Kulilov este acuzat ca in perioada 2013-2014, dupa ce si-a falsificat identitatea, a obtinut mai multe documente romanesti, iar in 27 septembrie 2017 s-a prezentat la punctual de trecere a frontierei Nadlac II, incercand sa intre in Romania sub identitatea de P. Zmuncila, un moldovean mort in Ucraina in anul 2003.Sursa citata mai arata ca in timpul anchetei Kulikov a refuzat sa dea declaratie, dar in cadrul procesului, finalizat in aprilie la Judecatoria Sectorului 1, a depus marturie in care a aratat ca este cetatean rus, maior in rezerva, ultimul loc de munca in Federatia Rusa fiind in calitate de asistent al comandamentului sef al Fortelor Militare Aeriene.Kulikov a mai declarat ca in urma catastrofei aviatice din data de 10 aprilie 2010, in orasul Smolensk, in care au fost implicati presedintele Poloniei si 100 de reprezentanti ai delegatiei guvernamentale poloneze, a facut parte din cadrul Comisiei infiintate sub egida Ministerului Apararii Federatiei Ruse, avand ca scop stabilirea cauzelor accidentului aviatic.Potrivit adevarul.ro, barbatul a mai declarat ca a fost insarcinat cu redactarea unui raport, iar pentru ca din raportul redactat de el rezulta o concluzie diferita fata de varianta oficiala, sustinuta de Federatia Rusa, a fost obligat sa il rescrie, insa a refuzat.Judecatorul care l-a condamnat pe Kulilov a constatat marturia rusului cu privire la modul de falsificare a identitatii este reala., dar povestea povestea fugii din Rusia de teama autoritatilor de la Kremlin nu este reala., se arata in sentinta Judecatoriei Sectorului 1.Magistratul care l-a condamnat pe Kulilov a mai aratat ca judecatorii Curtii de Apel Bucuresti au dispus inca din 2018 extradarea rusului pentru ispasirea unei condamnari de cinci ani de inchisoare pentru " frauda la scara deosebit de larga si spalare de bani".Potrivit sentintei de extradare, Kulilov a comis in Rusia o escrocherie de peste 500.000 de dolari. ", sunt acuzatiile aduse in Rusia lui Kulikov.Judecatoria Sectorului 1 a mai retinut, potrivit adevarul.ro , ca in cererea de extradare admisa de Curtea de Apel Bucuresti "autoritatile ruse au oferit garantii si ca persoana extradabila nu va fi supusa la torturi, pedepse sau tratamente crude, inumane sau degradante".