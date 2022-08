Verdictul in cazul Bivolaru se da pe 14 martie

Curtea de Apel Alba Iulia va judeca, pe 14 martie, apelul declarat de procurori impotriva sentintei penale a Tribunalului Sibiu in cazul Gregorian Bivolaru.

Tribunalul Sibiu l-a achitat pe Gregorian Bivolaru de savarsirea infractiunilor de act sexual cu un minor, perversiune sexuala in forma continuata si trafic de minori, pe considerentul ca "fapta nu exista", informeaza Evenimentul Zilei.

Procesul penal impotriva lui guru Bivolaru a fost incetat, ca urmare a intervenirii prescriptiei raspunderii penale.

In ceea ce priveste ceilalti doi inculpati in cazul Bivolaru, instanta a dispus de asemenea incetarea procesului penal.

Procesul lui Bivolaru a inceput dupa ce mai multi parinti ai tinerilor implicati in Miscarea Spirituala pentru Integrare in Absolut (MISA) au depus plangeri impotriva acestuia. Procurorii au constatat ulterior ca gruparea racola minori care erau supusi la perversiuni sexuale. Bivolaru a fugit in Suedia, unde a obtinut azil.

