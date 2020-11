VIDEO Cozi uriase la urne pentru alegerile prezidentiale din Basarabia. Sute de cetateni moldoveni asteapta sa voteze in Germania

Misiunile diplomatice ale Republicii Moldova din Italia si Germania au recomandat alegatorilor adunati la cateva sectii de votare aglomerate sa se deplaseze in regiuni invecinate pentru a putea vota in turul doi de scrutin al alegerilor prezidentiale.Prezenta la vot in turul II pentru alegerile prezidentiale a depasit 1 milion de cetateni.CITESTE SI: