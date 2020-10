ARACIS: Laurentiu Baranga, cercetat pentru falsificarea diplomei de BAC, exclus din Registrul National al Evaluatorilor

ARACIS afirma ca, de la data dobandirii calitatii de membru in Registrul National al Evaluatorilor, gestionat de ARACIS, si pana in prezent, "Laurentiu Baranga nu a participat la nicio activitate de evaluare externa" desfasurata de ARACIS."Biroul Executiv al Consiliului ARACIS a luat la cunostinta de informatiile aparute in spatiul public cu privire la anularea diplomelor de studii ale domnului Laurentiu Baranga si a decis (decizia nr. 15 / 12.10.2020) excluderea acestuia din Registrul National al Evaluatorilor (RNE), gestionat de agentie.Totodata, precizam faptul ca domnul Laurentiu Baranga a fost inclus in Registrul National al Evaluatorilor in anul 2013, in baza unei proceduri care in prezent nu mai este in vigoare, care presupunea doar confirmarea calitatii de titular cu functia didactica de conferentiar sau profesor intr-o institutie de invatamant superior acreditata, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta nr. 75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei, si promovarea unor teste sustinute pe platforma online a agentiei destinata expertilor evaluatori", se arata intr-un comunicat de presa al ARACIS.Potrivit sursei citate, orice solicitare de a deveni membru RNE-ARACIS, inainte de a primi dreptul de a sustine testele de evaluare necesare, este supusa analizei Comisiei de experti permanenti care gestioneaza domeniul de activitate in care doreste sa activeze candidatul respectiv, pentru a fi evaluata experienta profesionala, manageriala si in domeniul asigurarii calitatii a solicitantului. "Rezultatul analizei este validat de Biroul Executiv al Consiliului ARACIS", sustine ARACIS.Judecatoria Sectorului 5 a respins, duminica, cererea procurorilor de la Parchetul General de arestare preventiva a lui Laurentiu Baranga si a dispus ca acesta sa fie plasat in arest la domiciliu pe o perioada de 30 de zile, in dosarul in care este acuzat de inselaciune , fiind suspectat ca si-a falsificat diploma de Bacalaureat.