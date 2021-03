Barbat retinut la Iasi pentru ca ar fi sustras criptomonede in valoare de 620.000 de dolari de la o firma din Insulele Cayman

Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate din Iasi, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Iasi, fac cercetari intr-un dosar penal intocmit pentru savarsirea infractiunilor de acces ilegal la un sistem informatic, frauda informatica si spalarea banilor.In acest dosar, un barbat a fost retinut, in urma a doua perchezitii domiciliare care au avut loc vineri. Au fost ridicate sapte telefoane mobile, trei laptopuri, cinci stick-uri de memorie si doua portofele electronice.CITESTE SI: Bitcoin atinge un nou maxim istoric. Moneda virtuala a ajuns sa valoreze peste 50.000 de dolari Anchetatorii au stabilit ca, in perioada 28 - 31 ianuarie 2021, o societate comerciala din Insulele Cayman ar fi fost victima unei infractiuni de frauda informatica, realizata prin accesarea fara drept a unui sistem informatic - o platforma prin intermediul careia se controleaza conturile de criptomonede.Accesarea s-ar fi realizat ca urmare a detinerii fara drept, de catre persoana banuita de comiterea faptelor, a codului API, ce permitea accesul total in respectivul sistem informatic.Fondurile ar fi fost transferate succesiv in mai multe adrese si portofele virtuale de criptomonede, in vederea ascunderii identitatii persoanei din spatele atacului, fiind astfel sustrase criptomonede in valoare totala de 620.000 de dolari.Ulterior, criptomonedele ar fi fost virate catre mai multe adrese virtuale si directionate catre diferiti comercianti de monede virtuale, in vederea valorificarii. Pentru a-si ascunde activitatea infractionala, persoana banuita de comiterea faptelor ar fi retras sumele de bani prin efectuarea mai multor operatiuni, cu sume mai mici de 10.000 de lei, pentru a nu fi nevoita sa prezinte un document de identitate.Anchetatorii au reusit sa recupereze suma de 40.000 lei, aflata in contul unuia dintre exchangerii de bitcoin.Procurorii DIICOT Iasi au dispus retinerea pentru 24 de ore a barbatului care a accesat fara drept sistemul informatic al companiei din Insulele Cayman, urmand ca acesta sa fie prezentat Tribunalului Iasi, cu propunerea arestarii preventive.