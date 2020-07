Cazul judecatoarei suspendate din functie pentru un interviu despre justitie. O asociatie de procurori acuza aplicarea unui dublu standard

"Observam ca atat Inspectia Judiciara cat si Consiliul Superior al Magistraturii opteaza pentru aplicarea unor standarde diferite atunci cand se pune in discutie libertatea de exprimare a magistratului, in functie de criterii necunoscute ce pot genera in viziunea unui tert de buna-credinta o suspiciune rezonabila ca modul de tratare a actiunilor disciplinare tine mai mult de persoana celui cercetat decat de o jurispudenta obiectiva si constanta in acest domeniu", sesizeaza AMASP.Asociatia de procurori mai arata ca "in cazul doamnei judecator Crina Muntean se considera ca sesizarea unor aspecte privind activitatea din cadrul instantelor si exprimarea unor ingrijorari si opinii personale privind savarsirea unor abateri disciplinare si infractiuni sunt de natura sa aduca atingere independentei justitiei si sunt de natura sa "strice" imaginea magistratului"."Inspectia Judiciara, aprobata de sectia din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, sustine ca libertatea de exprimare a magistratului are ca limita, indiferent de subiectul abordat, dreptul cetateanului la o justitie independenta, echidistanta fata de politic, echilibrata si verticala. Fiind de acord cu principiul enuntat, ne intrebam totusi cum aceleasi persoane considera ca afirmatii de tipul -" Domnule Presedinte, Am fost numita presedinte de sectie cand PSD ul a castigat alegerile si nu pentru ca sunt incompetenta sau pentru ca sunt pila cuiva! Asa ca, data viitoare, cand face afirmatii, nu mai generalizati! Aveti dreptate cand spuneti ca romanii cinstiti, platitori de taxe si impozite, isi doresc autostrazi, spitale , educatie...ne puteti spune si noua daca ati platit impozite pentru meditatiile pe care dumneavoastra ati declarat ca le-ati dat?" - exprimate public de doamna judecator Madalina Afrasinei pe contul sau de Facebook nu aduc in niciun fel atingere dreptului cetateanului la o justitie echidistanta de politic si echilibrata, impunandu-se clasarea sesizarii disciplinare", mai arata AMASP.Asociatia "Miscarea pentru Apararea Statutului Procurorilor" mai arata ca suspendarea din functie a a judecatoarei Crina Muntean a avut ca temei faptul ca aceasta a declarat, argumentat, ca exista un risc de creare a unor retele de interese la nivel local si ca din constatarile personale a tras concluzia ca exista interventii cel putin lipsite de etica in cadrul instantelor locale, in acest sens propunand si un martor care a confirmat un episod expus in interviu."In mod suprinzator daca aspectele punctuale afecteaza imaginea magistratilor nu acelasi lucru il considera inspectia judiciara si CSM cu privire la exprimarile publice ale doamnei judecator Adriana Stoicescu: "Pseudo justitia lor. A pseudo politistilor, agramati si burtosi, platiti regeste sa anunte cand vine potera cu vreo enervanta perchezitie domiciliara. A pseudo procurorilor, cei care au pus bazele republicii lor, in care inculpatul spune ce lapte a supt de la mama doar sa isi scape sotia insarcinata de un mic viol, asa cum discret i s-a sugerat ca s-ar putea intampla daca nu declara ce trebuie. A pseudo judecatorilor care scriu minute la dictare, asteptand infrigurati concediul intr-o tara exotica, pentru a sta linistiti in jacuzzi cu prietenul tocmai salvat..." In acest caz cele doua institutii au considerat ca este vorba de o exercitare conforma a libertatii de exprimare a magistratului si ca nu este afectata in niciun fel independenta si imaginea justitiei", mai arata procurorii din AMASP."Putem furniza nenumarate exemple de aplicare a unui standard dublu in acest tip de actiuni dar consideram ca este datoria Inspectiei Judiciare si a Consiliului Superior al Magistraturii sa explice public care sunt criteriile utilizate in aprecierea diferita a declaratiilor publice ale magistratilor, ce repere sunt utilizate in analiza si care sunt cauzele care genereaza solutii profund diferite in functie de persoana cercetata", a cerut asociatia de procurori.Sectia pentru judecatori in materie disciplinara din CSM a sanctionat-o pe judecatoarea Crina Muntean, fosta sefa a Sectiei penale din Tribunalul Bihor, cu "suspendarea din functie pentru o perioada de 6 luni", dupa ce intr-un interviu a criticat Inspectia Judiciara sia dezvaluit problemele din CSM si justitie.Decizia a fost luata in majoritate de membrii CSM si poate fi contestata cu recurs la Completul de 5 judecatori al Inaltei Curti de Casatie si Justitie.Concret, Crina Muntean a fost gasita vinovata pentru savarsirea abaterii disciplinare prevazute de art.99 lit. a) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor: "manifestarile care aduc atingere onoarei sau probitatii profesionale ori prestigiului justitiei, savarsite in exercitarea sau in afara exercitarii atributiilor de serviciu.""Magistratii nu pot protesta impotriva modificarilor legislative ce le afecteaza cariera si posibilitatea de a da solutii juste, fara riscul de a fi supusi ulterior unor multiple verificari ale activitatii profesionale. Magistratii nu au libertatea de a-si exercita profesia conform propriei convingeri, fara riscul de a deveni, la randul lor, anchetati pentru simplul fapt ca au indraznit prea mult.Si toate acestea se intampla sub pretextul ca reinstauram suprematia legii, ca respectam drepturi si libertati fundamentale, ca inlaturam abuzurile. Nu cunosc ca epoca Stanoiu sa fi fost marcata de atata ipocrizie," declara Crina Muntean, in august 2019, pentru Newsweek.