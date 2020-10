Clotilde Armand, despre imaginile in care presupusi membri USR ar umbla in sacii cu voturi: "Televiziunea unui turnator securist difuzeaza imagini false"

"Televiziunea unui turnator securist si abonata ani de zile la banii Primariei Capitalei, pe vremea cand PMB era condusa de fosta lui angajata, difuzeaza imagini false despre membrii USR PLUS care << sustrag saci cu voturi >> . Fake news! Acele imagini sunt de la procesul de numarare si persoanele sunt observatori care asistau numararea. Apoi, orice candidat are dreptul sa urmareasca procesul de votare si numarare al votului pe toata perioada procesului electoral. Asa spune legea. Dar dna Firea si fostul primar nu se pricep la acest proces , ei nu cunosc legea. PSD si-a trimis azi agitatori la sediul BES 1 iar acum promoveaza acum stiri false pentru ca au pierdut alegerile. Sunt doar niste loseri disperati", a scris Clotilde Armand, miercuri seara, pe Facebook.Potrivit acesteia, PSD si-a facut sediul electoral deasupra sediului BES 1, acolo fiind prinsi "in flagrant cu procese verbale in alb pregatite sa masluiasca PV "."Sper ca procurorii sa-si faca treaba si le solicit sa ne explice cum au ajuns acele imagini din arhiva BES 1 la Antena 3. De asemenea, am sesizat CNA pentru acesta emisiune de dezinformare si maipulare a opiniei publice. Intr-o tara normala domnul Tudorache si doamna Firea erau arestati deja. Dar niciodata nu e prea tarziu", a mai scris Clotilde Armand.Primarul general in functie, Gabriela Firea , cere repetarea alegerilor, dupa difuzarea unor imagini in care persoane despre care se afirma ca ar fi membri ai USR PLUS umbla la sacii cu voturi in Sectorul 1. Jandarmeria a transmis ca voturile se afla intr-o zona restrictionata, pazita si nimeni nu a avut acces. Politia a demarat o ancheta si va ridica imaginile pentru verificari.