Clotilde Armand explica imaginile Antena 3, in care "se umbla in sacii cu voturi": "Aceasta manipulare orchestrata de PSD prin A3 este pentru intimidarea procurorului, presedintele BES 1"

"In imaginile prezentate publicului la A3 apare si presedintele BES1, procurorul Sprincu Nicolae. Presedintele BES 1 (n.r. Birorului Electoral Sector 1) a decis sa fie numarate semnaturile votantilor de pe listele electorale permanente, complementare si suplimentare, pentru a vedea daca numarul acestora corespunde cu numarul semnaturilor votantilor scris in Procesul Electoral. Presedintele BES 1 ne-a, invitat conform legii, sa mergem cu el, in calitate de candidati - observatori, pentru a ne convinge ca procesul este transparent si nu se produc fraude prin manipularea sacilor", a scris Clotilde Armand, pe Facebook Candidata USR-PLUS la functia de primar al Sectorului 1 a aratat ca la momentul la care au fost surprinse imaginile Biroul Electoral Sector 1 era plin."Cel care cauta si dupa ce il gaseste manuieste acel sac este personal tehnic al BES 1. Acesta era pus de procuror sa caute sacii unei sectii de vot, un anume Dan, soferul lui Daniel Tudorache, angajat DGASPC Sector 1, pe timpul desfasurarii activitatii BES1, avand calitatea de personal tehnic al BES1", a mai explicat Clotilde Armand.Potrivit lui Armand, imaginile difuzate de Antena 3 ar avea scopul de a pune presiune pe presedintele Biroului Electoral Sector 1, procurorul Nicolae Sprincu."Toata aceasta manipulare ordinara orchestrata de PSD prin A3 este pentru intimidarea procurorului, presedintele BES 1, care astazi are de luat o decizie la sesizarea PSD de anulare a scrutinului (asta daca ati urmarit declaratia lui Marcel Ciolacu , in care spune ca procurorul este si el implicat). Nu noi suntem vizati de acest macel mediatic, procurorul, presedinte BES 1 este cel vizat", a mai aratat Clotilde Armand.