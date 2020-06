Criza coronavirusului: Fostul manager si fostul director medical al SJU Suceava, cercetati pentru abuz in serviciu

Acuzatiile procurorilor

Potrivit unor surse locale, este vorba despre fostul manager al SJU Vasile Rimbu, fostul director medical Mircea Macovei, fosta directoare de ingrijiri medicale Spina Chirap, respectiv fosta coordonatoare a Compartimentului de prevenire a infectiilor asociate asistentei medicale din SJU, Catalina Zorescu."La data de 12 iunie 2020, procurori din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava au dispus efectuarea in continuare a urmaririi penale fata de patru suspecti, intr-un dosar al Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava, care are ca obiect savarsirea infractiunilor de abuz in serviciu (...), neluarea masurilor de sanatate si securitate in munca (...) si zadarnicirea combaterii bolilor (...). In perioada 17 - 18 iunie, celor patru persoane le-a fost adusa la cunostinta calitatea de suspect", se precizeaza intr-un comunicat al PICCJ.Conform sursei citate, cauza este instrumentata de procurori din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava impreuna cu politisti din structurile Ministerului Afacerilor Interne.In acelasi dosar mai sunt cercetate pentru neluarea masurilor de sanatate si securitate in munca si zadarnicirea combaterii bolilor alte doua persoane - fosta directoare de ingrijiri medicale si fosta coordonatoare a Compartimentului de prevenire a infectiilor asociate asistentei medicale.Fostul manager al SJU Suceava este suspectat ca, din ianuarie si pana pe 20 martie, si-a incalcat obligatiile legale "de a organiza, conduce si administra spitalul astfel incat, pe de o parte, unitatea medicala sa poata acorda primul ajutor si asistenta medicala de urgenta oricarei persoane care se prezinta la spital, iar pe de alta parte, spitalul sa fie in permanenta pregatit pentru asigurarea asistentei medicale in caz de razboi, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale si alte situatii de criza, pentru a putea participa cu toate resursele la inlaturarea efectelor pandemiei provocate de SARS-CoV-2".Potrivit procurorilor, fapta sa a avut ca rezultate directe blocarea activitatii de asistenta medicala a spitalului, punerea unitatii medicale in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile si afectarea decisiva a capacitatii de raspuns la situatia de criza reprezentata de pandemia provocata de SARS-CoV-2, devenind o amenintare reala la adresa vietii si sanatatii populatiei din judet.In cazul celui de-al doilea suspect, procurorii au retinut ca, in calitate de director medical SJU Suceava, si-a incalcat obligatia legala de a participa, alaturi de manager, la organizarea asistentei medicale, cu aceleasi consecinte."In sarcina fiecaruia din cei patru suspecti s-a retinut savarsirea a cate unei infractiuni de neluarea masurilor legale de securitate si sanatate in munca, prev. de art. 349 alin. 1 Cod penal, constand in aceea ca (...) nu a luat masuri utile, necesare si eficiente pentru prevenirea si limitarea raspandirii infectiei cu SARS-CoV-2 la Spitalul Judetean Suceava", se precizeaza in comunicat.Celor patru li se reproseaza ca si-au incalcat obligatiile legale prevazute de fisa postului cu privire la securitatea in munca."In sarcina fiecaruia din cei patru suspecti s-a retinut savarsirea a cate unei infractiuni de zadarnicire a combaterii bolilor (...), constand in aceea ca in intervalul de timp cuprins intre ianuarie 2020 si 23.03 - 02.04.2020, membrii comitetului director al Spitalului Judetean Suceava care aveau atributii in domeniul asigurarii asistentei medicale, respectiv managerul, directorul medical, directorul de ingrijiri medicale si coordonatorul Compartimentului de prevenire a infectiilor asociate asistentei medicale, nu au respectat masurile dispuse la nivel central pentru prevenirea si limitarea raspandirii infectiei provocate de SARS-CoV-2 (raportat la atributiile fiecaruia)", se mai mentioneaza in comunicat.Procurorii apreciaza ca nerespectarea tuturor acestor masuri a dus la raspandirea infectiei in interiorul SJU Suceava, care a devenit focar de COVID-19 si principal vector de raspandire a acestei infectii in afara spitalului, in municipiul Suceava si in judet. De asemenea, o consecinta directa a raspandirii infectiei COVID-19 ca urmare a nerespectarii masurilor este "decesul unei paciente determinate".Parchetul mentioneaza ca in dosar se administreaza toate mijloacele de proba necesare si posibile "in raport cu garantiile procedurale instituite de legislatia procesual penala si legislatia europeana in materia drepturilor omului si principiul aflarii adevarului", tinandu-se cont de limitarile impuse de necesitatea respectarii tuturor masurilor de prevenire instituite de autoritati pentru a elimina riscul raspandirii infectiei provocate de SARS-CoV-2."Precizam ca in vederea efectuarii de audieri, in principal in aceasta cauza, la nivelul Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava a fost amenajata o sala speciala, cu respectarea tuturor masurilor de prevenire a raspandirii infectiei cauzate de virusul SARS-CoV-2, circumstante in care in cauza au putut fi efectuate audieri inca din timpul starii de urgenta instituite pe teritoriul Romaniei", se mai arata in comunicat.