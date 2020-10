Dambovita: Copil ranit dupa ce o placa de beton a cazut peste el. Procurorii au deschis dosar penal

Incidentul s-a produs in localitatea Balteni din judetul Dambovita.Copilul de noua ani a fost prins sub o placa de beton care s-a prabusit peste el, in timp ce se juca in zona unei cladiri dezafectate. La locul incidentului au fost trimise echipaje de prim ajutor din cadrul ISU, insa localnicii au reusit sa il scoata pe micut inainte de sosirea echipajelor de salvatori. Acesta a fost preluat si transportat la spital cu o ambulanta "In cauza, politistii au intocmit un dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de vatamare corporala din culpa, fapta prevazuta si pedepsita de art. 196 din Codul Penal, cercetarile fiind continuate sub coordonarea procurorului de caz", informeaza Politia Judeteana Dambovita.viewscnt