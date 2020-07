De ce a fost clasat dosarul "Sparanghelul": Faptele penale nu exista. Contraventiile, "iertate" de CCR

Clasari pe banda rulanta

Cazul de la Cluj

Ordonanta de clasare

"Sunt contraventii"

Foto: Ordonanta de clasare

Sute de persoane s-au imbulzit, fara a respecta minime conditii de distantare, asteptand sa fie preluate de cursele charter petru a ajunge la munca, la fermele de sparanghel din Germania. Imaginile au fact inconjorul mass-media, cazul a fost intens comentat de politicieni si medici, si s-a constituit chiar si o comisie parlamentara.," se arata in ordonanta Parchetului Curtii de Apel Cluj.Decizia de clasare in acest caz vine dupa ce procurorii au clasat alte anchete celebre, care au legatura cu apndemia: fostul senator Vergil Chitac sau politistul Nelu Lupu- care ar fi infectat mai multi medici de la spitalul Dimitrie Gerota.Potrivit unei analiza Europa Libera , din iunie 2020, Aproape jumatate din dosarele penale deschise in timpul pandemiei au fost clasate.Ancheta in acest caz a demarat pe 9 aprilie 2020, dupa ce Biroul de Politie Transporturi Aeriene Cluj s-a sesizat din oficiu cu privire la savarsirea infractiunii de zadarnicirea combaterii bolilor, retinand in esenta ca, in cursul aceleiasi zile, incepand cu ora 07.00, in parcarea Aeroportului International Avram Iancu Cluj s-a creat o aglomerare de persoane provenind din toate zonele tarii, inclusiv din cele cu focare de infectie COVID-19, persoane care doreau sa plece la munca in Germania cu mai multe curse charter.Ulterior, pe 24 aprilie 2020, la Parchetului de pe langa Curtea de Apel Cluj a fost inregistrata o plangere impotriva functionarilor CJ Cluj, angajatilor unei societatii care administra parcarea dina eroportul Cluj si impotriva fortelor de ordine, deoarece nu s-au luaa masuri privind distantarea sociala in cazul celor aproximativ 2.000 de persoane. Cazul a fost preluat de acest parchet.Potrivit ordonantei de clasare, studiate de Ziare.com, procurorii clujeni au analizat situatia celor 1.962 de persaone care se aflau in 9 aprilie pe aeroport si urmau sa se imbarce in cursele charter spre Germania si au constatat ca niciuna nu a fost spitalizata sau plasata in carantina.Infractiunea de zadarnicire a bolilor este definita astfel (articolul 352- Cod Penal)-Conform art. 352, alineatul 9, din Codul Penal- P"Avand in vedere ca in urma probelor administrate s-a constatat ca persoanele care s-au aflat in incinta Aeroportului Internationaldin Cluj Napoca la data de 9 aprilie 2020, nu au incalcat masurile de carantina sau de spitalizare dispuse pentru prevenirea sau combaterea bolilor infectocontagioase, in cauza este impiedicata punerea in miscare a actunii penale pentru infractiunea de zadarnicirea combaterii bolilor, prevazute de articolul 352, alin. 1 Cod penal, deoarece fapta sesizata nu exsta, fiind aplicabile prevederile art. 16, alin. 1, litera a a Codului de procedura penala ()," se arata in ordonanta procurorilor.Procurorii clujeni au verificat si posibila incalcare a ordonantelor militare, deoarece pe aeroport au fost incalcate normele de distantare sociala."In conditiile in care nerespectarea masurilor privitoare la prevenirea sau combaterea noului coronavirus nu a avut ca urmare raspandurea acestei boli, in cauza este impiedicata punerea in miscare a actiunii penale si pentru infractiunea de zadarnicirea cobaterii bolilor, prev. De art. 352, alin. 2 Cod penal, fiind incidente prevederile art. 16, alineatul 1, litera b) (), intrucat nu intruneste elementele de tipicitate ale acestei infarctiuni, nefiind astfel prevazuta de legea penala," motiveaza Parchetul Curtii de Apel Cluj.In timpul anchetei, procurorii au analizat si o plangere facuta de oficialii aeroportului din Cluj, privind posibile infractiuni de neglijenta in serviciu in cazul unor fucntionari din cadrul Biroului de Politie Transporturi Aeriene Cluj si din cadrul CJ Cluj, fapte care ar fi fost facute din culpa.," se mai arata in ordonanta Parchetului Curtii de Apel Cluj.