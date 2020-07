Decizie definitiva: Inalta Curte anuleaza actiunea discipinara deschisa de Inspectia Judiciara impotriva procurorului care a demarat ancheta in cazul "10 august"

Acuzatiile Inspectiei Judiciare

Critica infiintarea Sectiei Speciale

O decizie similara daduse in acest caz si Sectia pentru procurori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii. Practic, Inspectia Judiciara a declarat recurs, iar Inalta Curte la respins luni, potrivit portalului instantei. Bogdan-Ciprian Pirlog, prim- procuror adjunct al Parchetului Militar de pe langa Tribunalul Militar Bucuresti si magistratul care s-a autosesizat din oficiu si a deschis dosarul "10 august", a ajuns, in 6 septembrie 2019, la judecata CSM Inspectia Judiciara l-a acuzat pe Pirlog de "manifestari care aduc atingere onoarei sau probitatii profesionale ori prestigiului justitiei".Concret, inspectorii judiciari invoca un comunicat de presa transmis, in data de 30 martie 2019, de catre Asociatia Initiativa pentru Justitie, condusa de Ciprian Pirlog, in care erau relatate unele declaratii facute de procuror in cadrul unei intalniri oficiale cu presedintele Klaus Iohannis , in cadrul unei dezbateri pe teme de justitie organizate la Cotroceni.Pirlog critica, atunci, infiintarea Sectiei "p".Pirlog a deranjat si CSM, in special pe presedinta Lia Savonea , dupa ce, la 1 octombrie 2019, a depus la Parchetul General o plangere penala in care o acuza pe aceasta de uzurparea functiei si de abuz in serviciu.