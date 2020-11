Dosar penal, dupa ce la o scoala din Oradea au fost gasiti elevi si personal didactic desfasurand cursuri "fata in fata"

"La Parchetul de pe langa Judecatoria Oradea se afla inregistrat dosarul cu nr. 4563/P/2020 in care se efectueaza cercetari cu privire la infractiunea de zadarnicirea combaterii bolilor, prev. de art. 352 alin. 1 C.pen., constand in aceea ca in data de 03.11.2020 la o unitate de invatamant cu sediul in mun. Oradea nu au fost respectate prevederile Hotararii Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta al jud. Bihor din data de 27.10.2020, in sensul ca au fost organizate cursuri prin prezenta fizica a elevilor in unitatea de invatamant, fiind identificati in salile de clasa un nr. de 32 elevi cu varstele cuprinse intre 3-9 ani si un numar de 12 persoane, angajati ai unitatii scolare", au transmis, joi, procurorii.Cursurile "fata in fata" au fost suspendate, prin decizie a CJSU, dupa de rata de infectare in Oradea a trecut de 3 cazuri la mia de locuitori.