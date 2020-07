Dosarul retetelor false: Ioana Vonica, sotia fondatorului Polisano, condamnata la 5 ani inchisoare. Ilie Vonica s-a sinucis in 2014

Gasita vinovata pentru mai multe infractiuni

Trei medici, condamnati

Acuzatiile procurorilor

Procesul in acest caz a durat sase ani, insa decizia nu este insa definitiva si poate fi atacata cu apel.In anul 2014, Ilie Vonica, fondatorul grupului farmaceutic Polisano, s-a aruncat de pe terasa casei sale din Sibiu si a decedat la spital. Omul de afaceri sibian a lasat in urma sa o scrisoare de cinci pagini, in care mentiona scandalul retetelor false, in care era implicata sotia sa.Conform deciziei Tribunalului Bucuresti, Ioana Vonica a primit 5 ani inchisoare pentru inselaciune in forma continuata (1.100 de acte materiale si un prejudiciu de 8.322.776 lei in dauna CASMB), 4 ani inchisoare pentru evaziune fiscala in forma continuata (74 de acte materiale si un prejudiciu la bugetul consolidat al statului de 1.727.372 de lei) si 4 ani inchisoare pentru spalarea banilor in forma continuata (29 de acte materiale si o suma spalata de 8.322.776 lei), fapte savarsite in perioada octombrie 2008 - decembrie 2010.Tribunalul a decis ca pedepsele sunt concurente, urmand ca Ioana Vonica sa fie execute condamnarea cea mai grea de 5 ani inchisoare.In acelasi dosar, trei medici de la Spitalul Fundeni - Otilia Fanica Georgescu, Aristica Poenaru Smantana si Emilia Niculescu-Mizil - au primit cate 4 ani inchisoare cu executare pentru complicitate la inselaciune.Alte condamnari: Decebal Valentin Oprea - 5 ani inchisoare, Bogdan Mihai Nastasie - 4 ani si Iuliana Ilincea - 5 ani.De asemenea, Anca Mariana Hotinceanu si Alina Ioana Manescu, diriginti de farmacie, au primit cate 3 ani inchisoare cu suspendare.Pe latura civila, Tribunalul a constatat ca prejudiciile produse prin infractiunile de evaziune fiscala si inselaciune au fost partial recuperate de ANAF de la SC Sibpharmamed SRL.Procurorii de la Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti sustin ca, in luna decembrie 2010, cu ajutorul lui Decebal Oprea si Bogdan Nastasie, Ioana Vonica si Iuliana Ilincea, reprezentante ale Sibpharmamed SRL, au creat circuite economice si financiare fictive pentru sustragerea de la plata obligatiilor fiscale catre bugetul de stat, constand in TVA si impozit pe profit.Astfel, Decebal Oprea si Bogdan Nastasie au pus la dispozitia inculpatelor Ioana Vonica si Iuliana Ilincea firmele cu comportament de tip fantoma SC F.L. SRL si SC BMG Interservice SRL, de la care inculpatele au inregistrat in numele SC Sibpharmamed SRL achizitii fictive de medicamente oncologice si hematologice.De asemenea, Oprea si Nastasie au emis, in numele celor doua societati comerciale pe care le reprezentau, 74 de facturi fiscale fictive - in valoare totala de 7.531.342 lei - facturi fiscale pe care SC Sibpharmamed SRL le-a inregistrat contabil si declarat fiscal, desi operatiunile atestate de acestea nu s-au realizat in realitate.Cele 74 de facturi fiscale atestau, in mod nereal, ca SC Sibpharmamed SRL ar fi achizitionat de la SC F.L. SRL si SC BMG Interservice SRL medicamente oncologice si hematologice. SC Sibpharmamed SRL a introdus medicamentele doar scriptic in gestiunea societatii, marfa nefiind in realitate livrata.In aceeasi perioada, Ioana Vonica si Iuliana Ilincea au decontat, in mod ilegal, de la Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, 1.100 de retete fictive in valoare totala de 8.322.766 lei, cunoscand caracterul fals al acestora.Retetele fictive au fost intocmite de mai multi medici specialisti (hematologi), printre care Emilia Niculescu-Mizil, Aristica Poenaru Smantana si Otilia Fanica Georgescu, care au completat in fals aceste retete, cunoscand ca urmau a fi introduse la decontare, prin intermediul unui lant de farmacii, ce apartine de SC Sibpharmamed SRL.Astfel, medicii specialisti au prescris 1.100 retete medicale false, eliberate pe numele mai multor pacienti, fara ca acestia din urma sa beneficieze de medicamentele prescrise in acest fel.Din sumele de bani decontate de CASMB, 7.531.342 de lei au intrat in conturile SC Sibpharmamed SRL, care le-a virat ulterior, integral, in conturile SC F.L. SRL si SC BMG Interservice SRL, de unde au fost retrase in numerar de catre Decebal Oprea si Bogdan Nastasie sau virate in alte conturi ale unor societati, controlate tot de acestia, asigurandu-se astfel o aparenta de legalitate a acestor tranzactii si a originii banilor.