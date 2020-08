"Fals procuror" trimis in judecata de catre DNA Constanta. Acesta ar fi primit 11.000 de euro pentru a influenta deciziile unor magistratii

"procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Constanta au dispus trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv, a unui inculpat, persoana fizica fara nicio calitate, sub aspectul savarsirii infractiunii de trafic de influenta in forma continuata", a transmis DNA Potrivit procurorilor anti- coruptie in perioada mai - 30 iulie 2020, barbatul ar fi pretins si ar fi primit de la o persoana (martor in cauza) suma de 11.000 euro (in doua transe de 5.000 respectiv 6.000 euro) in schimbul influentei pe care ar fi afirmat ca o are asupra unor procurori din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Mangalia si D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Constanta."Concret, inculpatul ar fi promis ca ii va determina pe acestia sa dispuna solutii favorabile fata de martor, in doua cauze in care acesta este cercetat pentru savarsirea unei infractiuni la regimul circulatiei si a uneia de tainuire.De mentionat este faptul ca, in data de 30 iulie 2020, cu ocazia constatarii infractiunii flagrante, asupra inculpatului, pe langa suma de 6.000 euro, a mai fost gasita si o legitimatie falsa de "procuror sef birou", folosita pentru a-i intari convingerea martorului ca este magistrat si implicit ca influenta sa ar fi una reala", se arata in comunicatul DNA.In cauza s-a dispus instituirea sechestrului asigurator asupra sumei de 5.000 de euro depusa de inculpat in vederea confiscarii.