Fostul episcop al Husilor a fost retinut pentru act sexual cu un minor

Fostul ierarh este cercetat intr-un dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de act sexual cu un minor, dupa ce in anul 2017 in spatiul public au aparut unele inregistrari in care se vede cum acesta ar fi intretinut relatii sexuale cu un minor, care la momentul respectiv ar fi fost elev al seminarului teologic 'Ioan Gura de Aur' din Husi.Dosarul in care fostul ierarh a fost retinut a fost initial clasat de procurori din lipsa de probe si redeschis ulterior, in august 2019, in urma unei ordonante a procurorului general adjunct al Parchetului de pe langa Curtea de Apel Iasi.Un scandal a izbucnit in iunie 2017 la Episcopia Husilor, cand Corneliu Barladeanul, pe atunci episcop al Husilor, a reclamat la DNA ca este santajat de trei preoti care i-au cerut bani sau functii pentru a nu face publica o inregistrare in care prelatul ar aparea in timp ce intretinea relatii homosexuale cu o persoana despre care se crede ca era un elev de la Seminarul Teologic Husi, actualmente preot intr-o parohie din judetul Vaslui.Ulterior, cei trei preoti au fost condamnati la inchisoare cu executare.Fostul episcop al Husilor s-a retras din functie in luna august a anului 2017.