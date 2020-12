Fostul procuror Mircea Negulescu, trimis in judecata de Sectia Speciala pentru cercetare abuziva si represiune nedreapta

Alaturi de Negulescu, a fost trimis in judecata si fostul ofiter de politie judiciara care l-ar fi ajutat pe acesta, cei doi fiind retinuti, in vara, in legatura cu dosarul Tony Blair, in care este implicat si Victor Ponta . Noul ministru al Justitiei, Stelian Ioan, a declarat dupa audierile de miercuri de la Parlament ca in luna ianuarie va initia un proiect de lege privind desfiintarea Sectiei Speciale.Sectia pentru investigarea infractiunilor din justitie din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a dispus, in 22 decembrie, sesizarea Inaltei Curti de Casatie si Justitie cu rechizitoriul prin care s-a dispus trimiterea in judecata a unui fost procuror eliberat din functie in cursul anului 2019 ca urmare a aplicarii sanctiunii disciplinare a excluderii din magistratura), pentru: cercetare abuziva - 6 infractiuni; represiune nedreapta - 4 infractiuni; instigare la represiune nedreapta in modalitatea participatiei improprii; influentarea declaratiilor; inducerea in eroare a organelor judiciare in forma instigarii si in modalitatea participatiei improprii; inducerea in eroare a organelor judiciare in forma instigarii si in modalitatea participatiei improprii, fals intelectual - 10 infractiuni; abuz in serviciu - 3 infractiuni.Potrivit unui comunicat transmis, miercuri, de PICCJ, in acelasi dosar a fost trimis in judecata un fost ofiter de politie judiciara, pentru: complicitate la cercetare abuziva (6 infractiuni); complicitate la represiune nedreapta (4 infractiuni); complicitate la instigare la represiune nedreapta in modalitatea participatiei improprii; complicitate la influentarea declaratiilor; complicitate la inducerea in eroare a organelor judiciare in forma instigarii si in modalitatea participatiei improprii; complicitate la inducerea in eroare a organelor judiciare in forma instigarii si in modalitatea participatiei impropriil; fals intelectual (10 infractiuni); complicitate la abuz in serviciu 3 infractiuni)."Din probatoriul administrat a rezultat ca primul inculpat, in calitate de procuror in cadrul DNA - ST Ploiesti, cu ajutorul celui de-al doilea inculpat, ofiterde politie judiciara detasat la DNA - ST Ploiesti, ar fi procedat la ticluirea modului de sesizare si a intregului material probator administrat in doua dosare, cu scopul invinuirii pe nedrept a unor persoane, ar fi dispus punerea in miscare a actiunii penale, precum si masuri neprivative de libertate constand in control judiciar fata de unele dintre acestea, stiind ca sunt nevinovate", se arata in comunicat.Procurorii sustin ca el ar fi determinat judecatorul de drepturi si libertati de la ICCJ dintr-unul dintre dosare sa dispuna, fara vinovatie, arestarea preventiva fata de o persoana, stiind ca aceasta este nevinovata intrucat materialul probator pe baza caruia s-au argumentat masurile procesuale a fost plasmuit inca de la momentul sesizarii organelor judiciare."Totodata, primul inculpat, cu ajutorul celui de-al doilea, in mod repetat, ar fi determinat mai multi martori (unii cu identitati protejate) sa dea declaratii mincinoase in dosarele penale mentionate anterior si mai multi denuntatori sa formuleze denunturi cu privire la existenta unor fapte prevazute de legea penala, cunoscand ca acestea sunt nereale, denunturile fiind ulterior clasificate, cu consecinta vatamarii drepturilor procesuale ale persoanelor vatamate", mai arata PICCJ.Fostul procuror Mircea Negulescu, in prezent exclus din magistratura, a fost retinut, in 15 iulie, de procurorii Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie in legatura cu dosarul Tony Blair, in care este implicat si Victor Ponta. Alaturi de Negulescu, a fost retinut si un fost ofiter de politie judiciara, care l-ar fi ajutat pe acesta. Ulterior, instanta a decis ca ei sa fie cercetati sub control judiciar.Surse judiciare afirmau ca retinerea lui Negulescu are legatura cu dosarul Tony Blair, in care este implicat fostul premier Victor Ponta. Potrivit procurorilor, Ponta ar fi beneficiat de 220.000 de euro de la Sebastian Ghita pentru a organiza vizita fostului premier britanic Tony Blair in Romania, iar in schimbul banilor l-ar fi desemnat pe omul de afaceri drept candidat pe listele PSD De asemenea, in iunie, Parchetul General anunta ca procurorii din cadrul Sectiei de investigare a infractiunilor din justitie a Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie au dispus trimiterea in judecata alui Negulescu (eliberat din functie in cursul anului 2019 ca urmare a aplicarii sanctiunii disciplinare a excluderii din magistratura) pentru cercetare abuziva, influentarea declaratiilor martorilor, (patru infractiuni); participatie improprie la inducerea in eroare a organelor judiciare sub modalitatea instigarii in forma continuata.In acel dosar, Mircea Negulescu este acuzat ca, in calitate de procuror de caz intr-un dosar al Parchetului de pe langa Curtea de Apel Ploiesti, ar fi "ticluit probe nereale prin construirea unui scenariu mincinos, respectiv obtinerea unui denunt de la o persoana deja cercetata in acelasi dosar si consemnarea de declaratii nereale sub pseudonim de la mai multe persoane".De asemenea, Negulescu ar fi "realizat actiuni de determinare prin constrangere morala asupra a patru persoane, trei dintre acestea fiind audiate atat cu identitate protejata cat si cu identitate reala, sa dea declaratii mincinoase, totul in scopul de a proba existenta unor fapte de evaziune fiscala si coruperea alegatorilor si de a atrage raspunderea penala a unei persoane nevinovate pentru fapte imaginare".