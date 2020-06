Fostul procuror Mircea Negulescu, trimis in judecata pentru cercetare abuziva

Acuzatiile procurorilor

"La data de 16 iunie 2020, procurorii din cadrul Sectiei de investigare a infractiunilor din justitie a Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie au dispus trimiterea in judecata a unui fost procuror (eliberat din functie in cursul anului 2019 ca urmare a aplicarii sanctiunii disciplinare a excluderii din magistratura) sub aspectul savarsirii infractiunilor de:- cercetare abuziva, prev. de art. 280 alin. 1 si 2 din Codul penal;- influentarea declaratiilor martorilor, prev. de art. 272 alin. 1 din Codul penal (patru infractiuni );- participatie improprie la inducerea in eroare a organelor judiciare sub modalitatea instigarii in forma continuata, prev. de art. 52 alin. 3 din Codul penal in referire la art. 268 alin. 2 din Codul penal rap. la art. 47 din Codul penal si art. 35 alin. 1 din Codul penal", a transmis, miercuri, Parchetul General, printr-un comunicat de presa.Este vorba despre Mircea Negulescu, acuzat ca, in calitate de procuror de caz intr-un dosar al Parchetului de pe langa Curtea de Apel Ploiesti, ar fi "ticluit probe nereale prin construirea unui scenariu mincinos, respectiv obtinerea unui denunt de la o persoana deja cercetata in acelasi dosar si consemnarea de declaratii nereale sub pseudonim de la mai multe persoane".De asemenea, Negulescu ar fi "realizat actiuni de determinare prin constrangere morala asupra a patru persoane, trei dintre acestea fiind audiate atat cu identitate protejata cat si cu identitate reala, sa dea declaratii mincinoase, totul in scopul de a proba existenta unor fapte de evaziune fiscala si coruperea alegatorilor si de a atrage raspunderea penala a unei persoane nevinovate pentru fapte imaginare".Rechizitoriul impreuna cu dosarul cauzei au fost trimise Inaltei Curti de Casatie si Justitie.