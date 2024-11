Giorgiana Hosu, aviz favorabil de la CSM sa fie adjunct la DIICOT: Am lucrat pe protocoale cu SRI si nu mi-a afectat independenta

Giorgiana Hosu, propunerea ministrului Justitiei pentru functia de adjunct DIICOT, a primit aviz favorabil, marti, din partea Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, potrivit unui anunt al institutiei.

"In sedinta din data de 9 octombrie 2018, Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, cu majoritate, a avizat pozitiv propunerea ministrului justitiei in functia de procuror sef adjunct al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism a doamnei procuror Hosu Elena Giorgiana", arata CSM.

Surse au precizat pentru Ziare.com ca votul a fost 5 la 2 in favoarea Giorgianei Hosu.

Audiata ore intregi: Ce a raspuns la intrebarile procurorilor

Audierea ei a durat ore bune, in care a vorbit si despre importanta colaborarii cu SRI in dosarele instrumentate de DIICOT. Ea a aratat ca nu i-a fost stirbita in niciun fel independenta in dosarele in care a lucrat alaturi de ofiteri ai Serviciului.

Ea a vorbit si despre amenintarile curente ale lumii in care traim - atacurile cibernetice, radicalizarea tinerilor, terorismul, dar si traficul de droguri, de persoane si migratia ilegala.

"DIICOT, prin competentele sale de combatere a terorismului, este obligata sa lucreze cu SRI. Acest lucru nu mi-a afectat independenta. Daca cineva demonstreaza contrariul, aceasta functie de adjunct al DIICOT va ramane din nou vacanta", a spus Hosu.

Declaratia ei a venit in urma unei intrebari adresate de procurorul general Augustin Lazar. Acesta a vrut sa stie daca a instrumentat dosare plecand de la sesizarea unor ofiteri SRI si daca acest lucru i-a afectat in vreun fel independenta.

Aceeasi intrebare i-a adresat-o Lazar si luni Adinei Florea, propusa de Toader pentru sefia DNA. Aceasta a criticat protocoalele, a spus ca oricum prin prisma ierarhiei nu a fost niciodata procuror independent, pentru ca are superiori, dar ca ea crede ca procurorii ar trebui sa fie loiali Parlamentului.

Inca o propunere a lui Toader, aviz negativ de la CSM

Totodata, in aceeasi sedinta, Sectia, cu majoritate, a avizat negativ propunerea ministrului Justitiei de numire in functia de procuror sef al Sectiei de resurse umane si documentare din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a procurorului Florena Esther Sterschi.

Hotararile Sectiei pentru procurori vor fi motivate si transmise Ministerului Justitiei.

Giorgiana Hosu, propusa de ministrul Justitiei pentru ocuparea functiei de procuror sef adjunct al DIICOT, a sustinut marti interviul in fata Sectiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii.

In prezent, Hosu este delegata in aceeasi functie.

Procurorul Giorgiana Hosu are peste 20 de ani vechime, ea activand ca adjunct al DIICOT in perioada 2013-2015 in mandatul Alinei Bica, dupa ce anterior a condus vreme de cinci ani Serviciul de combatere a macrocriminalitatii economico-financiare al institutiei. Dupa ce Alina Bica si-a dat demisia in 2015 din functia de procuror-sef al institutiei, Giorgiana Hosu a preluat interimatul institutiei.

