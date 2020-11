Grupari specializate in contrabanda cu tigari, destructurate in urma unor perchezitii in Bistrita-Nasaud si Maramures

Potrivit unui comunicat al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, cei cinci mai sunt acuzati detinerea de produse accizabile in afara antrepozitului fiscal, nerespectarea regimului armelor si munitiilor, braconaj si neluarea masurilor de eliminare totala a substantelor periculoase care au devenit deseuri.Procurorii au stabilit ca doua grupari specializate in activitati de contrabanda din judetele Bistrita-Nasaud si Maramures ar fi cauzat bugetului de stat un prejudiciu de aproximativ 616.000 de lei.In cursul zilei de 13 noiembrie, au fost efectuate 11 perchezitii domiciliare pe raza localitatilor Bistrita si Crasna Viseului, ocazie cu care au fost ridicate o arma letala mixta cu destinatia vanatoare, aflata in circuitul ilegal si care ar proveni din acte de contrabanda, patru cartuse cu glont, detinute ilegal, 32,4 kilograme carne de vanat, despre care exista suspiciuni ca ar proveni dintr-o actiune de braconaj, un autoturism de teren care a fost utilizat la braconaj si cantitatea de 570 litri alcool , detinuta in afara unui antrepozit fiscal autorizat.Totodata, au mai fost indisponibilizati 180 litri de deseuri de substante periculoase care trebuiau eliminate de detinator, 57 telefoane mobile, 16 cartele SIM, trei statii de emisie-receptie, precum si sume importante de bani: 9.363 lei, 12.880 euro, 420 lire sterline si 2.000 de dolari."In urma cercetarilor, s-a stabilit faptul ca, incepand cu anul 2013, membrii celor doua grupari ar fi introdus ilegal peste 1.120.000 de tigarete de contrabanda, din Ucraina, pe teritoriul Romaniei, prin zona de frontiera montana din proximitatea localitatii Crasna Viseului, tigarete pe care, mai apoi, le-au comercializat pe raza judetelor Bistrita-Nasaud si Cluj. O parte dintre acestea, respectiv 320.000 tigarete, au fost capturate in cadrul activitatilor investigative desfasurate. Totodata, s-a mai retinut faptul ca liderul gruparii a disimulat provenienta sumelor de bani obtinute din contrabanda cu tigari prin introducerea acestora in circuitul financiar al societatii pe care o administreaza si nu ar fi inregistrat in totalitate veniturile realizate din vanzarea unor marfuri", se mentioneaza in comunicat.Inspectoratul de Politie Judetean Bistrita-Nasaud a transmis, tot printr-un comunicat de presa, ca liderii gruparilor ar fi doi barbati de 44 de ani din Crasna Viseului, respectiv Bistrita, iar ceilalti trei barbati retinuti sunt din judetul Maramures si au intre 31 si 39 de ani.Acestia vor fi prezentati in cursul zilei de sambata magistratilor, cu propunere de arestare preventiva.