Horatiu Radu obtine un nou mandat in Comitetul european pentru prevenirea torturii

)," anunta institutia printr-un comunicat de presa din 27 mai. Decizia a fost luata cu 45 de voturi din 47 de voturi de catre Comitetul de ministri al Consiliului Europei. Este al doilea mandat obtinut de Horatiu Radu in acest organism, din care face parte din 2016.Procurorul Horatiu Radu activeaza in prezent la Parchetul General, dupa ce anul trecut a ocupat timp de mai multe luni functia de adjunct al procurorului general al Romaniei. Anul acesta, el a candidat fara succes la functia de procuror general al Romaniei, pozitie ocupata de Gabriela Scutea.Magistratul a fost tinta unui atac mediatic in aceasta primavara, de catre posturile RTV si Antena 3, dupa ce in mass-media au aparut inregistrari in care aparea la o intalnire privata, intr-un local din Capitala, alaturi de jurnalistii Alex Costache si Cosmin Savu, si judecatorul Razvan Pastila.Consiliul National al Audiovizualului (CNA) a sanctionat Romania TV cu o amenda de 5.000 de lei si Antena 3 cu somatie pentru emisiunile in care au fost prezentate si dezbatute imaginile in care doi magistrati se aflau intr-un bar, impreuna cu doi jurnalisti.De asemenea, Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a admis cererea de aparare a reputatiei profesionale, independentei si impartialitatii formulate de Horatiu Radu.Razvan Horatiu Radu a fost agentul guvernamental pentru Curtea de Justitie a Uniunii Europene timp de 11 ani, pana a fost demis, anul trecut, de premierul Viorica Dancila.El este magistrat de cariera si a fost numit la 1 august 2007 subsecretar de stat in cadrul Ministerului Afacerilor Externe, agent guvernamental al Romaniei pentru Curtea Europeana a Drepturilor Omului. In 2011, a fost numit agent guvernamental la Curtea de Justitie a Uniunii Europene si la Tribunalul UE, de la Luxemburg.Razvan-Horatiu Radu a urmat cursurile Institutului National al Magistraturii (2001-2003), dupa care a fost numit procuror. Din anul 2006, Razvan-Horatiu Radu a detinut, in cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, functia de sef al Serviciului de Integrare Europeana si Programe Phare, (ulterior Serviciul de Afaceri Europene si Relatii Internationale), indeplinind aceasta functie pana la numirea sa la Ministerul Afacerilor Externe.