Inalta Curte: Procurorul General nu este intotdeauna "procurorul ierarhic superior". Reactia unei asociatii de magistrati

Cu alte cuvinte, Procurorul general nu poate decide in toate situatiile cand decizia de clasare a unei cauze a fost intemeiata sau nu."In interpretarea si aplicarea unitara a dispozitiilor art. 335 alin. (1) din Codul de procedura penala privind reluarea in caz de redeschidere a urmaririi penale stabileste ca:Procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, in cazul infirmarii unei solutii dispuse de catre un procuror din cadrul parchetelor din subordine ori structurilor specializate ale Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (Directia Nationala Anticoruptie, Directia de Investigare a Infractiunilor de CriminalitateOrganizata si Terorism), nu are in toate situatiile calitatea expres prevazuta de art. 335 alin. (1) din Codul de procedura penala in care se face referire la "procurorul ierarhic superior celui care a dispus solutia".", se arata in minuta instantei.Asociatia "Miscarea pentru apararea statutului procurorilor" a salutat decizia Instantei Supreme subliniind faptul ca procurorii AMASP au transmis inca de anul trecut Procurorului general o opinie in care au criticat pozitia Consiliului Stiintific a PICCJ. In opinia procurorilor interpretarea PICCJ largea nepermis sfera notiunii de control ierarhic."Salutam aceasta decizie a ICCJ prin care se clarifica intelesul notiunii dein sensul ca este necesar sa fie procurorul imediat ierarhic superior si precizam ca AMASP a transmis la data de 18.11.2019 o opinie juridica catre Procurorul General al Romaniei atragand atentia ca o extindere a competentelor si notiunii deeste contrara dispozitiilor legale."