Cum au vanat procurorii un jurnalist ajuns celebru pentru exclusivitatile din vestiarul Politiei: "Chiar smechera mutarea, isteata"

Informatiile publicate de jurnalist pe site-urile, stopinfractori.ro si incomod.ph faceau referire la neregulile grave din diverse structuri ale Politiei Prahova , astfel ca dezvaluirile deranjau conducerea institutiei din acea perioada.Mai multe dosare penale - deschise fie la sesizarea Biroului Control Intern (BCI) al IJP Prahova, fie la autosesizarea Parchetului de pe langa Tribunalul Prahova - au avut scopul de a identifica, respectiv pedepsi politistii care au indraznit sa ofere ponturile jurnalistului.Oficial, suspiciunea procurorilor a fost ca la Catalin Stavri ajungeau date nedestinate publicitatii sau/si secret de serviciu, dar in realitate scurgerea de informatii nu pica bine pentru imaginea Politiei. Sesizarile BCI nu s-au indreptat direct catre Stavri, ci catre acei politisti care i-au oferit informatiile."Biroul Control Intern, in opinia mea, a fost o unealta a conducerii politiei din perioada aceea prin care s-a incercat, o data stoparea articolelor, pentru ca probabil se urmarea si complicitatea mea la furnizarea aceasta de informatii, dar si descurajarea oricarui politist care avea tupeul sa anunte presa, ca nu eram doar eu pe planeta asta, descurajare prin dosare penale. Atunci ei impuscau mai multi iepuri dintr-o lovitura, o data inchideau gura presei si descurajau si politistii care dadeau informatii presei", considera Stavri.Toate aceste dosare au fost reunite intr-unul singur, ulterior clasat de catre Parchetul de pe langa Tribunalul Prahova dupa ce s-a constatat ca niciuna dintre datele publicate sub semnatura jurnalistului Catalin Stavri "nu constituie informatie nedestinata publicitatii (...) sau din sfera secretului de serviciu", mentioneaza procurorul de caz.Sicanarea jurnalistului din Prahova nu s-a oprit insa aici. Liviu Ionel, un agent de politie , angajat la Sectia 2 din Ploiesti, a fost condamnat in septembrie 2020 la inchisoare cu suspendare, fiind gasit vinovat de Tribunalul Prahova pentru acces ilegal la un sistem informatic. Agentul verificase in baza de date a Politiei informatii personale a zeci de politisti (inclusiv sefi din Politie). Pe lista lui Liviu Ionel s-a aflat inclusiv jurnalistul Catalin Stavri. S-a dovedit astfel ca agentul a accesat ilegal baza de date a Politiei pentru a verifica date personale si de stare civila ale jurnalistului, desi acesta nu facea obiectul niciunei plangeri, reclamatii, sesizari sau cercetari penale.Catalin Stavri a precizat, pentru ziare.com, ca nu a fost instiintat niciodata oficial ca a fost victima unui politist prea curios. A aflat recent, dupa ce a solicitat oficial, conform legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile publice, rechizitoriul din dosarul agentului Liviu Ionel, in contextul in care redactia ziarului la care lucreaza in prezent realiza un material amplu tocmai despre lacunele privind accesarea bazei de date a Politiei."Neoficial aflasem ca in dosarul acesta au fost audiati mai multi martori, mai multe persoane care mi-au spus ca in povestea aceasta, cu zeci de politisti verificati ilegal, apar si eu si familia mea. Abia acum, citind rechizitoriul, infomatia mi s-a confirmat. Nu mai vorbim de o banuiala de-a mea, de un zvon, scrie negru pe alb intr-un document al Parchetului. Politistul respectiv nu avea nicio lucrare, nicio ancheta in lucru, nicio sesizare care sa ma vizeze si care sa-i fi dat dreptul legal sa ma verifice pe mine si datele mele de stare civila", a precizat Catalin Stavri.Independent de verificarea in baza de date in mod ilegal de catre un agent de politie, Catalin Stavri a fost vizat indirect de o serie de anchete privind alti politisti din Prahova.De data aceasta Biroul Control Intern al IJP Prahova , deranjat de o serie de articole exclusive semnate de Stavri si care faceau referire la nereguli din Arest, de la Serviciul de Actiuni Speciale (SAS) etc, a facut sesizari la Parchetul de pe langa Tribunalul Prahova pentru a-i identifica pe cei care "dadeau din casa" informatii care puneau intr-o lumina proasta sefii Politiei si institutia in sine."La data de 21.05.2015 organele de politie din cadrul Inspectoratului Judetean de Politie Prahova - Biroul Control Intern - s-au sesizat din oficiu cu privire la savarsirea de catre autor necunoscut a infractiunilor de abuz in serviciu, divulgarea informatiilor secrete de serviciu sau nepublice si fals in inscrisuri (...)care a avut acces la informatii referitoare la incidentul produs in sediul Sectiei nr.4 Politie Ploiesti la data de 11.07.2014 - cand o persoana cercetata pentru savarsirea unor infractiuni , al carei nume a fost publicat de incomod.ph desi ancheta era in curs de desfasurare, ar fi agresat o politista (al carei nume este mentionat in articolul de presa) si apoi a fugit din sediul subunitatii, a oferit reprezentantilor mass-media date care nu erau destinate publicitatiie si care au fost publicate pe www.incomod.ph. Dupa ce a intrat in posesia acestor date, jurnalistul a adresat Inspectoratului Judetean de Politie Prahova o cerere de informatii, determinand efectuarea de verificari prin Biroul Control Internt care a avut acces la informatii referitoare la rapirea unui copil de pe raza Sectiei nr.4 Politie Ploiesti, a oferit reprezentantilor mass-media date care nu erau destinate publicitatii si care au fost publicate pe stopinfractori.rocare a avut acces la informatii referitoare la cazul privid furtul unor bunuri din incinta Parchetului de pe langa Curtea de Apel Ploiesti, a oferit informatii reprezentantilor mass-media date care nu erau destinate publicitatii si care au fost publicate pe stopinfractori.rocare a avut acces la informatii referitoare la presupusele incindente care s-au petrecut in incinta Politiei municipiului Campina - C.R.A.P, a oferit reprezentantilor mass media date care ar fi trebuit raportate ierarhic, ca si obligatie de serviciu, si nu divulgate catre mass-mediacare a avut acces la informatii privind presupusa utilizare nelegala a unor fonduri destinate ajutorarii victimelor inundatiilor, date despre care se mentioneaza ca formeaza obiectul unei plangeri penale, a oferit reprezentantilor mass media aceste date care nu erau destinate publicitatii si care au fost publicate pe stopinfractori.rocare a avut acces la informatii privind presupusele ilegalitati comise de factorii decidenti din cadrul IJP Prahova in legatura cu activitatea Serviciului pentru Actiuni Speciale, (... ) si care au fost publicate pe stopinfractori.ro etc", se arata in rechizitoriu.Lista articolelor de presa semnate de Catalin Stavri si care au deranjat sefii politiei este cu mult mai mare. Sunt evenimente cu notorietate in Prahova, care au fost preluate ulterior si de presa nationala.Era si normal sa deranjeze aflarea informatiei ca un hot a intrat in cladirea unde functioneaza Parchetele din Prahova si a furat de prin birouri bunurile procurorilor (portofele cu bani) sau ca in Arestul Politiei Prahova, arestatii cu pile primesc obiecte de lux (saltele de calitate si televizoare) pentru a le face sederea la beci mult mai comoda."Printr-un sindicat al Politiei, rude ale unor arestati voiau sa sponsorizeze Arestul de la Campina cu televizoare, ca sa le fie bine neamurilor. Cererea aceea fusese aprobata, daca nu ma insel eu, de conducerea Politiei. A aparut articolul la mine, ceea ce a deranjat probabil conducerea Politiei la nivel de IGPR. In arest atunci erau Marcel Pavaleanu (fost angajat al Secretariatului General al Guvernului in perioada in care premier era Victor Ponta n.r.) si omul de afaceri prahovean Razvan Alexe (denuntator la acea data in mai multe dosare ale DNA n.r.). Cred ca rudele lui Pavaleanu au vrut sa faca donatia cu televizoare", a precizat, pentru ziare.com, jurnalistul Catalin Stavri.In toate situatiile expuse mai sus, se arata in sesizarea BCI catre Parchet , "s-a adus o vatamare intereselor legitime ale IJP Prahova, fiind afectate prestigiul si imaginea institutiei urmare a publicarii unor articole denigratoare, vadit tendentioase". Sesizarea a fost inregistrata la Parchetul de pe langa Tribunalul Prahova, ca dosar penal.Lucrurile merg si mai departe. In iulie 2015, Parchetul de pe langa Tribunalul Prahova s-a sesizat din oficiu cu privire la savarsirea infractiunii de compromiterea intereselor justitiei . Procurorii vizau o persoana necunoscuta dar care avea calitatea de functionar public si care i-ar fi transmis jurnalistului Catalin Stavri ca urmeaza sa-i fie interceptate convorbirile telefonice "intrucat este cercetat intr-un dosar penal datorita faptului ca a publicat pe internet, pe site-urile pe care le administreaza, informatii nedestinate publicitatii", arata procurorul de caz in rechizitoriu.Parchetul Prahova preia ancheta si a dispus inceperea urmaririi penale in cauza cu privire la infractiunea de compromitere a intereselor justitiei. Nu Catalin Stavri era vizat neaparat, ci cei care l-au instiintat ca urmeaza sa fie interceptat pentru ca publica informatii deranjante. Pe lista persoanelor suspectate ca ofereau informatii jurnalistului s-a aflat inclusiv un procuror DIICOT, motiv pentru care acest dosar a fost preluat la Bucuresti de catre Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie care a dispus clasarea cauzei privind procurorul DIICOT, din lipsa de probe.In realitate, banuieste Catalin Stavri, lucrurile au stat putin diferit."Combinatia asta din urma a fost cam asa: ei coceau diverse chestii, apoi tot ei aruncau pe piata ca voi fi arestat, bla bla bla, si cand eu scriam ce vorbe arunca ei, se sesiza un procuror sau era sesizat Parchetul ca primesc eu de la autori necunoscuti informatii nedestinate publicitatii. Pe langa dosarele care ma vizau, scopul era si descoperirea celor din sistem care au tupeul sa sesizeze jurnalistii in legatura cu combinatii si infractiuni din fratia politicieni-politisti-procurori. Deci chiar smechera mutarea, isteata, doar ca nu prea le-a iesit", a scris pe pagina sa personala de Facebook , Catalin Stavri."In acest context se retine ca niciuna dintre informatiile despre care se sustine ca au fost divulgate in presa nu constituie informatie nedestinata publicitatii. Astfel, chiar daca o parte dintre activitatile specifice muncii de politie sau dintre deciziile conducerii IPJ Prahova sunt clasificate ca fiind secrete de serviciu, nu au fost divulgate date concrete din sfera secretelor de serviciu", au motivat procurorii clasarea dosarului in ceea ce priveste scurgerea de informatii catre presa.