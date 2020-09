Ministerul Justitiei: Procurorul revocat din functia de conducere de rang inalt poate ataca in instanta decretul presedintelui (proiect)

"Prevederea expresa a posibilitatii procurorului revocat din functia de conducere de rang inalt de a ataca decretul Presedintelui Romaniei de revocare din functie la instanta de contencios administrativ competenta, in conditiile legii, fara parcurgerea procedurii prealabile. In cadrul procesului, instanta va putea verifica legalitatea si temeinicia propunerii ministrului Justitiei de revocare din functia de conducere", se arata in expunerea de motive a proiectului de act normativ, pus in dezbatere miercuri de Ministerul Justitiei.Conform sursei citate, avand in vedere jurisprudenta Curtii Constitutionale in materie, s-a prevazut ca presedintele Romaniei poate refuza, doar pentru motive de legalitate, revocarea din functiile de conducere, aducand la cunostinta publicului motivele refuzului.De asemenea, in cadrul procedurii de selectie a procurorilor cu functii de conducere de rang inalt, presedintele Romaniei poate refuza motivat numirea, aducand la cunostinta publicului motivele refuzului. Decretul Presedintelui Romaniei de numire in functie sau refuzul motivat al acestuia se emit in maximum 60 de zile de la data transmiterii propunerii de catre ministrul Justitiei.In proiect se mai prevede cresterea duratei mandatului pentru functiile de conducere de rang inalt din cadrul Ministerului Public de la trei la patru ani, in acord cu recomandarea Comisiei de la Venetia."Uniformizarea dispozitiilor care instituie cresterea duratei mandatelor functiilor de conducere, de la trei la patru ani, in vederea asigurarii continuitatii viziunii manageriale pe un termen mai lung care sa permita realizarea obiectivelor asumate la numirea in functia de conducere; in acelasi sens, s-a instituit dispozitia tranzitorie ca prevederile acestei legi privind durata mandatelor nu afecteaza durata mandatelor in curs la data intrarii sale in vigoare", se precizeaza in expunerea de motive.Proiectul mai prevede, printre altele, mentinerea drepturilor magistratilor la nivelul existent in prezent si instituirea unei prevederi care stabileste faptul ca salarizarea acestei categorii profesionale se va reglementa prin lege speciala, flexibilizarea procedurilor de delegare si detasare in raport cu nevoile sistemului, unificarea criteriilor si conditiilor de promovare, eliminarea restrictiilor care privesc libertatea de exprimare a magistratilor sau eliminarea schemei de pensionare anticipata a magistratilor."Eliminarea schemei de pensionare anticipata a magistratilor, masura care, alaturi de masura mentinerii duratei cursurilor de formare la Institutul National al Magistraturii de doi ani si a duratei stagiului de un an, este de natura sa inlature riscurile de iesire din sistem a magistratilor cu experienta si de creare a unor blocaje grave in sistem determinate de lipsa resurselor umane pentru o perioada destul de mare de timp", argumenteaza Ministerul Justitiei.Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu , a anuntat miercuri, in cadrul unei conferinte de presa, ca proiectele de modificare a legilor justitiei vor ramane in dezbatere publica pana pe 31 martie 2021.