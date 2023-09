Nominalizarile Monei Pivniceru pentru Parchet si DNA: Cine sunt Nitu si Irimie

Ministrul Justitiei, Mona Pivniceru, a anuntat, joi, nominalizarile pentru functiile de procuror general si sef al DNA.

Tiberiu Nitu, propus pentru Parchet, are certificat de revolutionar pentru ca a tras cu arma in decembrie 1989, iar Ioan Irimie, vizat pentru DNA, a fost sanctionat in trecut de Daniel Morar.

Nitu, 8.000 mp de teren intravilan pentru ca a tras la Revolutie

Tiberiu Nitu are 41 de ani. A intrat in magistratura in 1995, cand a devenit procuror la Parchetul de pe langa Judecatoria Ploiesti. Apoi, din 1999, timp de trei ani, a fost prim-procuror adjunct, iar apoi a fost avansat ca prim-procuror, pana in 2005, tot la Ploiesti. Intre martie 2005 - iulie 2006 a fost procuror in cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT), iar pana in 2008 a activat in cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Prahova.

De la Prahova, Nitu a ajuns direct prim-adjunct al procurorului general al Romaniei, pozitie in care a ramas pana la 27 iunie 2011, dupa care a devenit inspector in cadrul Inspectiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii pe zonele Muntenia-Oltenia-Dobrogea.

Tiberiu Nitu s-a ocupat de dosarele Revolutiei, pe care, de altfel, le-a si clasat. El insusi este posesor al unui certificat de revolutionar, care i-a adus un teren intravilan de 8.000 mp in Prahova. Nitu si-a obtinut certificatul pentru ca a tras la Revolutie prin Bucuresti, el fiind militar in termen.

"In noaptea de 21/22.12.1989, am tras cu arma din dotare peste Calea Dorobantilor, in casele situate pe aceasta strada. Arat faptul ca am primit ordin sa tragem in aceste cladiri intrucat acolo ar fi fost teroristi. Personal, in momentele cand nu se tragea din partea noastra, am auzit zgomote de focuri de arma dinspre acele cladiri", se arata intr-o declaratie data de Tiberiu Nitu procurorilor militari.

Potrivit Romania Libera, Nitu nu a instrumentat niciun dosar al vreunei persoane cu notorietate in decursul activitatii sale de procuror.

Pe langa terenul primit in baza certificatului de revolutionar, Nitu mai are inca doua terenuri in intravilan, suprafata acestora fiind de 2.800 mp. Conform declaratiei de avere, procurorul mai detine un apartament de 77 mp in Ploiesti si o casa de vacanta de 127 mp intr-o localitate din Prahova. El are si un credit de 180.000 de euro, scadent in 2035, pe care il achita dintr-un salariu lunar de 12.000 lei.

Irimie, in conflict cu Daniel Morar

Ioan Irimie are 58 de ani. El si-a inceput cariera de magistrat in 1978, cand a devenit procuror la Viseu de Sus, Maramures, unde a ramas pana in 1985. Apoi, pana in 1998, a fost procuror pe langa Parchetul din Cluj. Intre septembrie 1998-decembrie 1999 a intrat pe zona de anticoruptie, conducand serviciul de combatere a coruptiei si criminalitatii organizate din cadrul Parchetului de pe langa ICCJ.

Irimie a fost si sef al DNA Cluj, intre iulie 2003-octombrie 2005, de unde a fost revocat de Daniel Morar. A activat apoi ca procuror criminalist la Cluj, pentru ca din 2010 sa revina in cadrul DNA Cluj.

Printre dosarele instrumentate de Irimie se numara cel al fostului deputat PDSR Gabriel Bivolaru si cele ale mineriadelor din 1999, de la Stoenesti si Costesti.

Potrivit Romania Libera, Irimie este acuzat ca a tergiversat un dosar in care a facut plangere fostul medic curant din Germania al lui Corneliu Coposu, doctorul Mihai Baican, care a reclamat inselaciuni de milioane de euro savarsite prin trafic de influenta. Procurorul ar fi lungit cercetarile timp de un an, dupa care a trimis dosarul la Bucuresti. Intre timp, Baican a ajuns sa traiasca din ajutorul social oferit de statul german si sa locuiasca intr-o locuinta sociala.

Averea lui Irimie consta din doua apartamente, detinute impreuna cu sotia, la Sibiu si doua masini, un Audi din 2000 si un Volvo din 2006. Spre deosebire de Nitu, el nu detine terenuri. Irimie este si el dator la banci, avand doua credite in valoare totala de 75.000 euro, scadente in 2030 si 2037, pe care le achita dintr-un salariu lunar de 7.560 lei.

Fostul procuror-sef al DNA, Daniel Morar, a declarat ca procedura de selectie derulata de Mona Pivniceru este o farsa.

"Nu s-au inscris cei mai competenti procurori. Selectia este o farsa, Mona Pivniceru ii va alege pe cei care vor executa ordine politice", a acuzat Morar.

Pentru cele doua functii de procuror general si sef al DNA au fost 11 candidaturi. Propunerile ministrului Justitiei vor fi inaintate Consiliului Superior al Magistraturii, care are timp 60 de zile pentru a le analiza, insa avizul va fi consultativ. Decizia finala apartine presedintelui Romaniei, care poate accepta sau respinge propunerile.