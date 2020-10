Nou esec pentru Sectia Speciala. Procurorul care a amendat politistii pentru ca l-au oprit in trafic, achitat

Magistrat de la Parchetul de pe langa Judecatoria Slobozia era acuzat de abuz in serviciu. El le-ar fi dat 5.000 lei amenda politistilor care nu l-au lasat sa plece dupa ce le-ar fi spus ca e procuror Decizia Curtii de Apel nu este definitiva."Sentinta penala nr.201/F din 12.10.2020 - In temeiul art.396 alin. 1 si 5 din Codul de procedura penala rap. la art. 17 alin.2 si la art. 16 alin. 1 lit.b teza I Cod de procedura penala, dispune achitarea inculpatului VASILESCU MIHAI LAURENTIU, sub aspectul savarsirii infractiunii de abuz in serviciu, prev. de art.297 alin. 1 Cod penal. In temeiul art. 19 si art.25 alin.5 Cod de procedura penala, lasa nesolutionata actiunea civila exercitata in procesul penal de catre partile civile MOCANU IONEL si RADUCAN GABRIEL-ION. In temeiul art.275 alin.3 Cod de procedura penala, cheltuielile judiciare raman in sarcina statului. Cu drept de apel in termen de 10 zile de la comunicare. Pronuntata in sedinta publica astazi, 12 octombrie 2020", se arata in decizia Curtii de Apel.In iulie 2018, procurorul Mihai Laurentiu a fost oprit in trafic pe raza localitatii Ciochina, jud. Ialomita, de catre un echipaj de politie format din doi agenti de politie pentru depasirea limitei legale de viteza. "La solicitarea documentelor personale si ale autovehiculului la control, inculpatul si-a declinat identitatea prezentand legitimatia de procuror. Din probele administrate reiese ca acesta ar fi sustinut ca nu poate fi oprit si nici sanctionat de catre politistii rutieri care desfasoara activitate sub supravegherea parchetului la care este numit, amenintand ca se va sesiza din oficiu si le va intocmi dosar penal pentru ca l-au sanctionat abuziv", au explicat procurorii SIIJ.Procurorii mentioneaza ca agentii de politie au constatat, dupa verificarea documentelor autovehiculului, ca acesta avea Inspectia Tehnica Periodica (ITP) expirata, aplicand o sanctiune si pentru aceasta abatere. Ulterior, la data de 2 noiembrie 2018, in calitate de procuror, acesta a emis o ordonanta prin care a aplicat celor doi agenti de politie rutiera o amenda de 5000 lei (maximul legal).Procurorul Mihai Laurentiu Vasilescu si-a justificat atunci decizia de a-i amenda pe cei doi politisti prin faptul ca "uterior perioadei strict necesare efectuarii procedurilor prevazute de lege pentru sanctionarea contraventionala, au impiedicat (in orice mod) exercitarea in legatura cu procesul a atributiilor ce revin procurorului, incalcand astfel prevederile art. 283, alin4, din Codul de procedura penala", se arata in ordonanta prin care procurorul a dispus amendarea oamenilor legii. Concret, acesta sustinea ca, in conditiile in care se afla in timpul serviciului, si avand de solutionat un dosar penal, politistii de circulatie au tergiversat intentionat sanctionarea acestuia, "batjocorind prin aceasta tergiversare magistratul amendat". Apoi, cei doi politisti, "contrar deontologiei profesionale, nu au oferit sa-l conduca pe procuror la parchet", desi acestia se indreptau spre aceesi localitate, in speta, Slobazia.