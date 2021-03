Parchetul explica prezenta unui procuror la cazul muncitorilor sechestrati si ucisi la Onesti

Parchetul arata ca, in cazul barbatului care a sechestrat doi muncitori si apoi i-a ucis , la locul evenimentului s-a aflat si un procuror din cadrul institutiei."Avand in vedere o serie de aspecte aparute in spatiul media referitoare la rolul procurorului din cadrul P archetului de pe langa Judecatoria Onesti la desfasurarea evenimentului din data de 01.03.2021 de pe raza municipiului Onesti, judetul Bacau, in vederea corectei informari a opiniei publice confirmam prezenta temporara a acestuia la fata locului la solicitarea organelor de politie sesizate cu comiterea infractiunii de lipsire de libertate in mod ilegal, in vederea identificarii actelor de urmarire penala ce se impuneau a fi efectuate de urgenta, in stricta conformitate cu prevederile legale ce reglemeteaza atributiile procurorului", se arata in comunicat.Sursa citata mentioneaza ca, potrivit articolului 56 alineatul 1 Cod penal, procurorul conduce si controleaza nemijlocit activitatea de urmarire penala a politiei judiciare si a organelor de cercetare penala speciale, prevazute de lege. De asemenea, procurorul supravegheaza ca actele de urmarire penala sa fie efectuate cu respectarea dispozitiilor legale. In acelasi sens, conform al. 2 al art. 56 Cod procedura penala, procurorul poate sa efectueze orice act de urmarire penala in cauzele pe care le conduce si le supravegheaza.Parchetul de pe langa Judecatoria Onesti precizeaza ca, potrivit prevederilor articolul 26 alineatul 1 punctul 5 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea si functionarea Politiei Romane, Politia Romana are, printre altele, atributia principala de a desfasura activitati de negociere si asigura interventia, pentru eliberarea persoanelor lipsite de libertate in mod ilegal, imobilizarea sau neutralizarea persoanelor care folosesc arme de foc ori alte mijloace care pot pune in pericol viata, sanatatea sau integritatea corporala a persoanei."Prin urmare nu intra in competenta procurorului atributia de a autoriza sau nu modul de actiune sau momentul la care politia trebuie sa intervina in cazurile de eliberare a ostaticilor", se mai arata in comunicat.Luni, un barbat a sechestrat doi muncitori intr-un apartament din Onesti care i-a apartinut si pe care l-a pierdut, iar dupa cateva ore i-a injunghiat, ambii murind in urma ranilor suferite.Agresorul a fost impuscat in picioare de catre politisti, fiind in continuare internat in spital.