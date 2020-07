Parchetul General explica de ce a clasat ancheta in cazul senatorului Chitac: Nu a contactat virusul la Bruxelles, nu a putut fi stabilita sursa infectarii

Au invocat studiile stiintifice

Clasare si pentru angajatii DSP

Precizarile Parchetului General, facute intrun comunicat de presa, vin dupa ce Vergil Chitac a postat pe pagina de Facebook rezolutia prin care procurorii au clasat ancheta cu privire la infractiunea de zadarnicirea combaterii bolilor.Procurorii Sectiei de urmarire penala si criminalistica din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie au dispus clasarea cauzei cu privire la infractiunea de zadarnicirea combaterii bolilor (art.352 Cod penal), fapta presupus comisa de catre o persoana care are calitatea de senator in Parlamentul Romaniei.Procurorii precizeaza ca au luat aceasta decizie avand in vedere studiile stiintifice invocate in actele normative emise cu privire la noul coronavirus, din care rezulta ca simptomele bolii se manifesta intr-un interval de maxim 14 zile de la contractarea virusului COVID-19, este exclusa contaminarea senatorului in perioada in care s-a aflat la Bruxelles (17 - 19 februarie 2020), intrucat trecusera 19 zile de la revenirea in tara si pana la aparitia simptomelor bolii (09 martie 2020)."La data de 19 februarie 2020 nu exista nicio interdictie sau obligatie cu privire la persoanele revenite in Romania dintr-o tara membra a Uniunii Europene, in contextul existentei epidemiei generate de noul coronavirus.," explica Parchetul Genera.Prin urmare, sustin procurorii, nu poate fi retinuta niciuna dintre variantele normative incriminate de art.352 Cod penal (intentie pentru alin.1 si culpa pentru alin.2), intrucat acesta nu a realizat vreo activitate de nerespectare a masurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor infecto-contagioase, care sa aiba ca urmare raspandirea bolii COVID-19.Totodata, a fost dispusa clasarea cauzei cu privire la infractiunea de zadarnicirea combaterii bolilor (art.352 Cod penal), in ceea ce priveste o persoana care are calitatea de consilier parlamentar. "Cercetarile au stabilit ca aceasta nu a incalcat nicio norma privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor infecto-contagioase, iar fapta de a nu transmite de indata o informatie privitoare la o posibila contaminare nu are niciun fel de relevanta penala in economia cazului de fata," se arata in comunicatul de presa.In aceeasi cauza penala, procurorii au dispus clasarea cu privire la infractiunea de zadarnicirea combaterii bolilor (art.352 Cod penal), fapta presupus comisa de catre angajatii Directiei de Sanatate Publica, in legatura cu transportul senatorului, a membrilor familiei si unui angajat al biroului senatorial la spital in ziua de 13 martie 2020, intrucat nu a fost incalcata nicio norma sau masura statuata in acte normative primare sau secundare, privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor infecto-contagioase.Din investigatiile epidemiologice nu a rezultat ca transportul in conditiile precizate mai sus a avut ca urmare raspandirea bolii COVID-19.