Povestea baiatului de 15 ani care a incendiat cu prenadez un om al strazii. Se intampla in Piata Unirii din Capitala

Un baiat de 15 ani din Bucuresti, poreclit "Oache", a fost gasit vinovat pentru ca a incendiat cu prenadez doi oameni ai strazii, care dormeau pe iarba in zona Piata Unirii din Bucuresti. Un caz mediatizat in august 2019, atunci cand unul dintre cei doi, un tanar de 17 ani, a fost grav internat in spital.Decizia internarii intr-o scoala de corectie a fost luata in aceasta luna de un judecator de la Tribunalul Bucuresti si poate fi contestata la Curtea de Apel Bucuresti. Conform portalului instantelor , judecatorii au mentinut masura arestului preventiv dispusa fata de minor si a dedus din pedeapsa aplicata durata retinerii pe 24 de ore, incepand cu data de 17 august 2019, ora 18.15, si pana la data de 18 august 2019, ora 18.15, si a arestului preventiv, de la data 28 noiembrie 2019 la zi.Minorul si mama acestuia trebuie sa plateasca suma de 31.190,84 de lei catre un spital bucurestean, contravaloarea serviciilor medicale acordate tanarului incendiat, si alti 5.000 de euro drept daune morale catre victima sa. Atat minorul, cat si procurorii din Parchetul Capitalei, au contestat decizia Tribunalului.Totul incepe in 15 august 2019, cand "Oache", care atunci avea 14 ani, a petrecut intreaga noapte alaturi de trei prieteni, toti minori, intr-un bar din Centrul Vechi al Capitalei. In jurul orei 6,00 dimineata, ei au decis sa plece spre casa. Unul dintre ei a ramas in fata clubului, impreuna cu o alta prietena pe care o intalnise acolo, in timp ce un alt minor a luat un taxi spre casa."Oache" a plecat impreuna cu cel de-al patrulea amic spre capatul de linie al tramvaiului nr. 32, zona fantanilor arteziene din Piata Unirii. Cand ar fi ajuns in zona intrarii la metrou situata langa o simigerie din Piata Unirii, "Oache" ar fi vazut doi baieti care dormeau pe iarba in Parcul Unirii, arata procurorii in actul de acuzare.Potrivit datelor din dosar, "Oache" ar fi pretins ca ii cunoaste de mai mult timp pe respectivii indivizi, intrucat consumase in trecut prenadez cu acestia si l-ar fi indemnat pe amicul sa vina cu el, pretextand ca voia le faca o gluma acestora.Cei doi prieteni ar fi traversat si, cand ar fi ajuns in zona unde dormeau cei doi, moment in care "Oache" ar fi observat ca unul dintre acestia avea o geanta in care era o sticla cu prenadez. Ar fi luat sticla, pe care ar fi deschis-o, fiind pe jumatate plina si ar fi turnat tot continutul acesteia in parul celor doi baieti care dormeau, amuzandu-se vazand ca respectivii baieti nu s-au trezit.Dupa ce ar fi turnat continutul sticlei pe capetele celor doi, "Oache" ar fi vazut o bricheta langa aceeasi geanta, pe care ar fi luat-o in mana. Realizand ce intentiona sa faca acesta, amicul sau s-ar fi ridicat si ar fi plecat, indreptandu-se catre intrarea de la metrou."Oache" ar fi aprins atunci cu bricheta prenadezul pe care il turnase in capul lui unuia dintre cei doi oameni ai strazii, dandu-i foc. Din cauza substantei inflamabile, parul acestuia s-ar fi aprins instantaneu, propagandu-se si in directia celuilalt om al strazii.Imediat dupa ce ar fi aprins prenadezul, "Oache" ar fi fugit la randul sau inspre intrarea de la metrou situata vizavi, langa covrigarie. De acolo, impreuna cu amicul sau, s-ar fi indepartat de focul aprins pe Splaiul Independentei. In apropierea Curtii de Apel Bucuresti ar fi intrat pe stradutele din spatele acestei cladiri, pentru a-si pierde urma, dupa care ar fi trecut printr-un gang in Bulevardul Unirii si s-ar fi urcat in tramvaiul nr. 32, plecand spre casa.Unul dintre cei doi oameni ai strazii, cel pe care sarisera stropi de prenandez aprinsi, a fost cel care s-a trezit primul si ar fi stins parul incendiat cu o patura. Concomitent, in zona s-au oprit mai multi trecatori care le-au acordat sprijin si ingrijiri celor doi, anuntand totodata evenimentul la 112.Tanarul de 17 ani cu parul aprins a fost internat cu diagnosticul: agresiune - arsura prin flacara extremitate cefalica si ambele maini 8% suprafata corporala, grad IIB - III. El a necesitat interventie operatorie datorita arsurii capului si gatului cu adancime completa (atingerea tuturor straturilor pielii), urmata de o perioada de 19 zile de spitalizare.In urma aceleiasi agresiuni, cel de-al doilea om al strazii a suferit leziuni traumatice ce au putut fi produse prin aruncarea unei substante adezive si aprinderea acesteia. Leziunile au necesitat 3-5 zile de ingrijiri medicale.In prima faza a anchetei, in august 2019, judecatorii au respins arestarea preventiva a lui "Oache". Judecatorii de drepturi si libertati au avut in vedere ca, dat fiind faptul ca acesta avea varsta de 14 ani la data faptei, iar in cauza nu se efectuase inca o expertiza medico-legala psihiatrica. Practic, Ministerul Public nu a reusit sa rastoarne prezumtia lipsei de discernamant a acestuia, existand o cauza care impiedica punerea in miscare a actiunii penale, potrivit procedurilor penale.Raportul de expertiza medico-legala psihiatrica a fost realizat la sfarsitul lunii octombrie 2019 si atesta ca "Oache" a avut discernamant la data comiterii faptei. Asa ca procurorii au cerut din nou arestarea acestuia, iar tanarul a ajuns dupa gratii in noiembrie 2019.Concomitent cu arestarea, procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Sector 3 Bucuresti au deschis o alta ancheta in cazul lui "Oache" pentru trei infractiuni de furt calificat. Era vorba de furtisaguri marunte -borseta, portofel, telefon performant- care au fost facute in zona Centrului Vechi a Capitalei.Medicul care a realizat expertiza in cazul lui "Oache" l-a diagnosticat cu tulburare de conduita socializata si arata ca in acest caz se impune masuri educative privative de libertate, medicul legist indicand practic necesitatea de a-l izola social.Un referat de evaluare intocmit de catre Serviciul de Probatiune Bucuresti atesta ca minorul a inregistrat o regresie la nivel comportamental in ultimii ani, in sensul ca a aderat la un grup de prieteni, in care a debutat in consum de droguri si comitere de infractiuni.In plus, examenul starii psihice efectuat de catre medicul legist atesta ca "Oache" nu are programate normele de etica sociala. In plus, are comportament repetitiv de incalcare a normelor sociale (furturi, incaierari cu debut in jurul varstei de 11 -12 ani).De asemenea, nu manifesta remuscari fata de faptele comise, este atras de grupurile stradale in care este bine integrat si are o tendinta la vagabondaj.Anchetatorii din acest caz au explicat ca "Oache" este scapat de sub controlul parintilor. De altfel, potrivit declaratiilor celor doi oameni ai strazii incendiati, el ar fi facut parte din categoria oamenilor strazii, fugind de acasa, context in care le-a cunoscut pe cele doua victime , inainte de savarsirea faptei.