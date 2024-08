Prim-procurorul de la sectorul 4, suspendat din functie - CSM a avizat arestul preventiv

Consiliul Superior al Magistraturii a avizat arestul preventiv al prim-procurorului Mihai Betelie, acuzat de fapte de coruptie si santaj, si l-a suspendat din functie.

La solicitarea Directiei Nationale Anticoruptie, Sectia pentru procurori a CSM a avizat arestarea preventiva a procurorului Betelie Mihai, se arata intr-un comunicat al CSM, remis vineri Ziare.com.

In plus, Betelie a fost suspendat din functie, ca urmare a punerii in miscare a actiunii penale, se mai arata in sursa citata.

Procurorul este cercetat penal pentru operatiuni financiare si acte de comert incompatiile cu functia, favorizarea infractorului, instigare la trafic de influenta si santaj in legatura directa cu o infractiune de coruptie.

In acelasi dosar este cercetat un secretar general al Primaria Sectorului 1, acuzat de santaj, conflict de interese si operatiuni financiare ca acte de comert incompatibile cu functia detinuta. Conform procurorilor Directiei Nationale Anticoruptie, cei doi s-au ocupat de administrarea unei firme de selectare a deseurilor in vederea reciclarii.

In plus, acestia au apelat la un membru al unui partid politic pentru a facilita activitatea firmei lor. In momentul in care o alta firma a incheiat un contract cu aceasta companie, din cauza neregulilor sesizate, cei doi au facut presiuni asupra reprezentantilor firmei, ca acestia sa nu incheie contractul.

Ads

Totodata, procurorul este acuzat ca in iunie 2011 a facut demersuri pentru a opri urmarirea penala a unor persoane vizate de DNA.

Prim-procuror din Capitala, retinut pentru coruptie

Betelie a fost retinut, joi dimineata, iar procurorii DNA au perchezitionat locuinta si biroul sau de la Parchetul Judecatoriei Sectorului 4.

Mihai Betelie a lucrat ca procuror si prim-procuror la Parchetul Sectorului 1, prim-procuror la Parchetul Judecatoriei Buftea, si din aprilie 2009 prim-procuror, prin concurs, la Parchetul Judecatoriei Sectorului 4.

Betelie a candidat anul trecut la functia de membru al Consiliului Superior al Magistraturii, pe un post rezervat procurorilor.

Ads