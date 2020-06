Primarul orasului Bruges din Belgia, injunghiat in centrul orasului. Un suspect a fost retinut

Ziare.

com

Primarul in varsta de 62 de ani, care este si avocat, a fost dus la spital pentru o operatie, iar starea lui este "stabila", a declarat purtatorul de cuvant al procurorului, Celine D'have, fara a oferi detalii suplimentare. Ea a confirmat ca a fost deschisa o ancheta pentru "tentativa de omor " si incredintata unui judecator de instructie.De fauw, in varsta de 62 de ani si membru al partidului crestin-democrat a fost atacat chiar in centrul orasului, in apropierea biruluilui sau de avocatura. Desi a fost injunnghiat in gat, primarul a reusit sa sune la serviciul de urgenta. Medicii care au intervenit, rapid, au reusit sa-i salveze viata dupa ce l-au operat. Atacatorul reusise sa fuga, dar a fost prins la surt timp.Potrivit autoritatilor, suspectul este cunoscut pentru ca ar avea probleme psihice. Motivatiile atacului nu sunt cunoscute in acest moment.